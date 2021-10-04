Шепотки на вязание: как привязать к себе достаток

Вадим Карасев

Привлечь достаток и превратить хобби в дополнительный источник финансов помогут простые заговоры. Тем, кто любит вязать или вышивать, стоит выучить простые шепотки, с помощью которых получится обрести финансовую независимость.

Любое творческое занятие повышает энергетику, помогает бороться со стрессом и дает возможность развивать новые таланты. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют превратить свое увлечение в способ для привлечения достатка благодаря простым и действенным шепоткам.

1. Взяв в руки спицы, приговаривают: «Петелька к петельке ложится, богатство в дом стучится». После этого набирают первый ряд, пересчитывают его и произносят: «Деньги считаю, недостатка в них не знаю». Если вещь вяжется на продажу, после оплаты одну монету бросают в копилку, чтобы деньги всегда водились в доме.

2. Пересчитав петли, шепчут: «Своими руками достаток вяжу, петли считаю, деньги привлекаю. Сколько петель будет, столько и денег прибудет». Заговор повторяют, закончив изделие, затем его складывают, поместив внутрь несколько блестящих монет. Через несколько минут монеты помещают в копилку.

3. Завершая изделие, шепчут: «Руки потрудились, деньги в дом явились». Готовую работу прячут в шкаф и сверху кладут кошелек с деньгами, чтобы каждый раз при использовании готового изделия притягивать финансовые потоки.

4. Во время вязания приговаривают: «Из пряжи узоры создаю, деньги привлекаю, стресс снимаю». После того, как изделие будет готово, его встряхивают над кошельком со словами: «Деньги в кошелек, кошелек на замок, чтобы никто не уволок».

5. Перед тем, как начать вязание, клубки поочередно берут в руки и читают шепоток: «Нити преображаю, себе на радость вяжу. Как задуманное завершу, так и деньги за работу получу». Даже если изделие вяжется не на продажу, оно поможет привлечь финансовое благополучие.