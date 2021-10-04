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Спикер парламента Армении пригласил Валентину Матвиенко посетить Ереван

Спикер парламента Армении пригласил Валентину Матвиенко посетить Ереван

17:41  Автор: Никита Вятчанин



Отношения между Россией и Арменией «исторически носят дружественный и стратегический характер» и роль парламентов в этом процессе очень велика — об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече в Москве с председателем национального парламента Армении Аленом Симоняном.

Она обратила внимание, что первый свой зарубежный официальный визит Симонян совершил в Россию. Это, по словам, Матвиенко, подтверждает «взаимное намерение укреплять российско-армянские связи, укреплять сотрудничество между парламентами России и Армении».

Матвиенко надеется на скорое налаживание диалога с новым парламентом Армении


«Отношения между нашими странами носят дружественный и стратегический характер, и роль парламентов в этом очень высока. Мы удовлетворены тем, как работала наша межпарламентская комиссия между Советом Федерации и Национальным советом Республики Армения. Она работала очень результативно — нам удавалось решать многие задачи, снимать острые вопросы, двигаться вперёд. Думаю, что ничто, включая пандемию, не повлияет на результаты нашего сотрудничества», — отметила спикер.

В 2022 году Россия и Армения будут отмечать 30-летие с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. Как сообщила Матвиенко, по линии парламентов и министерств иностранных дел готовятся мероприятия к этой дате. Главное, по её словам, чтобы законодатели двух стран их обсудили и синхронизировали — соответствующие поручения она дала сопредседателю российско-армянской комиссии, вице-спикеру Совета Федерации Юрию Воробьеву, вице-спикеру Константину Косачеву, главе международного комитета палаты регионов Григорию Карасину.  

Матвиенко отметила возрастающую роль парламентской дипломатии


По её словам, тон взаимодействию между странами задают Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. В этом году они провели три личные встречи и четырнадцать телефонных переговоров. «Сейчас готовится ещё одна личная встреча (между Путиным и Пашиняном. — Прим. ред.)", — сообщила Матвиенко.

Армен Симонян, в свою очередь, отметил, что армянские наблюдатели внимательно следили за ходом парламентских выборов в РФ. «Очень интересно было наблюдать за электронным голосованием. То очень интересный опыт. Думаю, что, учитывая и пандемию, и развивающийся цифровой мир, мы постепенно все будем переходить на такой вид голосования», — считает Ален Симонян.

В ходе встречи Ален Симонян пригласил Валентину Матвиенко приехать в Армению с официальным визитом.



#Армения #международные отношения

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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