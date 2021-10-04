США намерены продолжать выступать против «Северного потока — 2»

22:13 Автор: Жанна Звягина

Источник: ТАСС

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, комментируя в ходе брифинга в понедельник заполнение газом первой нитки «Северного потока — 2», заявила, что американские власти будут продолжать выступать против газопровода.

«Что касается «Северного потока — 2», то у нас нет конкретного ответа на это объявление. Наша политика предельно ясна, в том числе относительно совместного заявления с Германией несколько месяцев назад. Мы продолжим выступать против этого газопровода. Мы считаем, что это геополитический проект России», — цитирует ТАСС ее слова.

4 октября компания Nord Stream 2 AG начала заполнение газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2», строительство которого завершилось в сентябре.

Слуцкий: в Конгрессе США испытывают фантомные боли из-за «Северного потока — 2»

Ранее заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что Россия не планирует использовать газопровод «Северный поток — 2» в геополитических целях, проект остаётся для Москвы исключительно экономическим. Дипломат указал, что десятилетия сотрудничества России и Европы показали, что Москва ни разу не использовала газовый фактор в качестве инструмента влияния на политические процессы.

«Северный поток — 2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Его строительство было начато в мае 2018 года. Протяжённость маршрута составляет более 1,2 тысячи километров, его большая часть проходит по морскому дну.

#газ #США

59