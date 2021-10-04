Стоимость газа на Украине приблизилась к $1500

Вадим Карасев

Стоимость газа на Украинской энергетической бирже (УЭБ) достигла исторического максимума, приблизившись к уровню $1500 за тысячу кубометров. Эта цена актуальна для промышленности и бизнеса, для граждан она составляет 6,99 гривны за кубометр без включения доставки.

В пятницу на УЭБ партия сырья в объеме 10 тысяч кубометров предлагалась за 38 532 гривны ($1447) за тысячу кубических метров. Средневзвешенная цена топлива с НДС по всем условиям оплаты на октябрь текущего года составляет 28 654 гривны за тысячу кубометров. Эти цифры в полтора раза превышают показатель сентября 2021 года (18 505 гривен).

Месяц назад стоимость фьючерса на поставку тысячи кубометров топлива в октябре по индексу голландского TTF была немногим более $500 долларов. К концу сентября цены резко взлетели и почти достигли отметки в $1200.

28 сентября Венгрия заключила с "Газпромом" 15-летний контракт на поставку 4,5 млрд кубометров газа ежегодно. Поставки пойдут в обход Украины, преимущественно по "Турецкому потоку", что вызвало возмущение у Киева, который обратился к Еврокомиссии с просьбой оценить соглашение на предмет соответствия законам ЕС. В ответ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто потребовал от украинских властей не вмешиваться в энергетическую политику чужого государства. После этого МИД Украины вызвал посла Венгрии для разъяснения позиции правительства страны.