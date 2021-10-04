Святенко рассказала о мероприятиях региональной недели Евразийского Женского форума

16:50 Автор: Светлана Заверняева

В рамках региональной недели III Евразийского Женского форума состоятся несколько марафонов. Об этом рассказала глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко на онлайн-пресс-конференции в ТАСС.

Она рассказала, что пройдут такие марафоны, как «Компас женского лидерства #МягкаяCила», «Здоровье женщин - благополучие нации», «Голос женского бизнеса». По мнению сенатора, важно, чтобы в них приняли участие все, кто может поделиться своими практиками с женщинами мира.

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«Региональная неделя в рамках III Евразийского Женского форума — новый пилотный проект, который в перспективе расширяет возможности форума», — высказала мнение Инна Святенко.

5 октября открывается пленарная сессия «Роль женщин в формировании здорового будущего», где будут обсуждаться в том числе вопросы демографии, рассказала Святенко. У участниц сессии будет возможность прослушать онлайн-лекции, вебинары, принять участие в флешмобах. В работе пленарной сессии примут участие женщины-эксперты в сфере здравоохранения и спорта.

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8 октября стартует 17-часовой марафон женского лидерства, который продлится 17 часов, в нем смогут принять участие предпринимательницы со всех регионов РФ.

«Цель марафона — привлечение общественности к вопросам, которые уже удалось решить женщинам-лидерам. Они представят и презентуют свои успешные проекты», — сообщила Святенко. По словам сенатора, выступления будут сменять друг друга калейдоскопом — от города к городу, от региона к региону. Марафон стартует в полдень на Камчатке и завершится в 19 часов в Калининграде.

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Кроме того, в рамках III Евразийского Женского форума состоится марафон «Голос женского бизнеса», в ходе которого бизнесвумен будут говорить о трендах в развитии предпринимательства.

Напомним, III Евразийский Женский форум пройдёт с 13 по 15 октября в Санкт-Петербурге. Организаторами форума являются Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств. Оператор форума — Фонд Росконгресс.

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