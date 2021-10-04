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Тиктокер Милохин чуть не разбил об лёд двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву

Тиктокер Милохин чуть не разбил об лёд двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву

19-летний Даня Милохин, ставший одним из участников телепроекта Первого канала "Ледниковый период", выступил с Евгенией Медведевой в качестве партнерши. При этом скандальный тиктокер чуть на разбил об лёд двукратную чемпионку мира, сообщает "Чемпионат".

Звездная пара выступила на льду под композицию "Suis-moi", исполняют которую Willy William и Vitaa. Видео номера появилось в Сети, шокировав зрителей.

В ролике можно увидеть, как Даня Милохин уронил Евгению Медведеву, упав во время захода на одну из поддержек. За это тиктокера раскритиковали тренер Татьяна Тарасова и остальные члены жюри.

Тем не менее, в целом выступление пары пришлось судьям по вкусу. Даня Милохин и Евгения Медведева получила 5,8 за технику и 5,9 за артистизм.

NEWSTES, ранее Даня Милохин рассказал о потере невинности.

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По материалам: uposters.ru

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