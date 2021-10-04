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Торговые роботы – надежные помощники

Программное обеспечение для торговли на финансовых площадках называют торговыми роботами. Несмотря на то, что программы называют «роботами», вся робота выполняется сложными алгоритмами, изначально запрограммированными человеком.

Прочитать отзывы про торговые роботы различных компаний и крупных брокеров вы сможете на аналитическом финансовом портале «HYIP & МЛМ». Здесь представлено огромное количество полезной информации о торговле на крупнейших фондовых и валютных рынках мира, графики, актуальные новости и полезные для успешных торгов сигналы.

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Роботы, помогающие торговать

Если вы думали, что концепция автоматической торговли на фондовом рынке относительно нова, то сильно ошибаетесь. Первым «роботом» для торговли считается набор определенных правил при покупке и продаже товаров, разработанный Ричардом Дончианом ещё в 1949 году. Если немного углубиться в эту тему, то станет понятно, что правила тех времен до сих пор живут в алгоритмах современного программного обеспечения для торговли на бирже.

В современном мире фондовых бирж для онлайн-трейдеров доступны различные торговые платформы, сочетающие в себе автоматизированную стратегию и наиболее выгодные комбинации, которые в последствии и дают долгожданную прибыль.

Положительные стороны использования торговых роботов

Как и в большинстве крупных технологических достижений, автоматическая торговля имеет свои преимущества. Вот основные из них:

  • Роботы могут торговать намного эффективнее и результативнее, чем любой человек.
  • Возможность мониторинга большого количества транзакций одновременно на нескольких платформах.
  • Последовательная торговля и четкая стратегия – роботы всегда следуют установленным для них правилам
  • Покупка и продажа активов за считанные секунды.
  • Мгновенная реакция на колебания фондового рынка
  • Абсолютно безэмоциональная торговля.
  • Возможность корректировки торговой стратегии робота в любой момент времени.

Учитывая тот факт, что торговые роботы существенно облегчают жизнь трейдера и инвесторам, стоимость таких программ довольно высока, но практически все разработчики софта предоставляют бесплатный ознакомительный период сроком от одного месяца до года.

# Бизнес

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