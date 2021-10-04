В адаптивных организациях Омской области появились новые места дополнительного образования

В Омской области завершена работа по созданию новых мест для реализации адаптированных дополнительных общеразвивающих программ на базе школ. Работа ведется в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

«В рамках реализации национального проекта «Образование» в 2020-2021 годах в образовательных организациях Омской области созданы 5682 новых места дополнительного образования в 24 образовательных учреждениях, из них 5142 новых места в 22 учреждениях адаптивного образования, реализующих адаптированные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для детей с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, задержкой психического развития. Разработаны 142 адаптированные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы», – отметила заместитель министра образования Омской области Оксана Груздева.

Места созданы по шести основным направленностям: естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, технической, туристско-краеведческой и социально-педагогической.

На обучение по адаптированным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам «Музыкальный фольклор», «Хоровое пение», «Человек и его здоровье», «Природа и мы», «Агроэкология», «Основы дизайна и конструирование», «Резьба по дереву», «Рукоделие», «Чудо-лепка», «Волшебная кисточка», «Художественная роспись», «Социальная адаптация», «Я – Человек, Ученик, Гражданин», «Юный патриот», «Юный инспектор ДД», «Шашки», «Футбол», «Школа безопасности», «Танцевальный спорт», «Фотостудия», «Инфограмотность», «Инфознайка» и многим другим зачислено дополнительно более 400 детей с ОВЗ.