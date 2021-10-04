В Хабаровске прошли мероприятия международного проекта «Мы рисуем мир и поем о дружбе»

Международный проект детей и молодежи России и Китая «Мы рисуем мир и поем о дружбе» объединил порядка 300 участников из двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Хабаровского края.

Мероприятия проекта включали выставку детских рисунков, а также онлайн-выступления творческих коллективов двух стран.

Лучшие художественные работы были представлены на выставке в Центре художественно-эстетического развития, а также опубликованы в альбоме-каталоге «Дружба в детских ладошках».

«Проект является очень важным с точки зрения укрепления дружеских и партнерских отношений с нашими соседями из Китайской Народной Республики. Мы рады, что каждый ребенок, вне зависимости от места проживания, может реализовывать свой потенциал, а такие инициативы позволяют детям общаться со сверстниками из других стран с помощью творчества», – рассказала генеральный директор Регионального модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского края Виктория Доровская.

Проект «Мы рисуем мир и поем о дружбе» был реализован впервые. Мероприятия прошли при поддержке Министерства образования и науки Хабаровского края, а также Генерального консульства КНР в Хабаровске и Народной ассоциации дружбы с зарубежными странами провинции Гуандун.