Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Хабаровске прошли мероприятия международного проекта «Мы рисуем мир и поем о дружбе»

В Хабаровске прошли мероприятия международного проекта «Мы рисуем мир и поем о дружбе»

В Хабаровске прошли мероприятия международного проекта «Мы рисуем мир и поем о дружбе»

Международный проект детей и молодежи России и Китая «Мы рисуем мир и поем о дружбе» объединил порядка 300 участников из двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Хабаровского края.

Мероприятия проекта включали выставку детских рисунков, а также онлайн-выступления творческих коллективов двух стран.

Лучшие художественные работы были представлены на выставке в Центре художественно-эстетического развития, а также опубликованы в альбоме-каталоге «Дружба в детских ладошках».

«Проект является очень важным с точки зрения укрепления дружеских и партнерских отношений с нашими соседями из Китайской Народной Республики. Мы рады, что каждый ребенок, вне зависимости от места проживания, может реализовывать свой потенциал, а такие инициативы позволяют детям общаться со сверстниками из других стран с помощью творчества», – рассказала генеральный директор Регионального модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского края Виктория Доровская.

Проект «Мы рисуем мир и поем о дружбе» был реализован впервые. Мероприятия прошли при поддержке Министерства образования и науки Хабаровского края, а также Генерального консульства КНР в Хабаровске и Народной ассоциации дружбы с зарубежными странами провинции Гуандун.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В адаптивных организациях Омской области появились новые места дополнительного образования
В адаптивных организациях Омской области появились новые места
В столице завершился Ежегодный международный фестиваль русского языка
В столице завершился Ежегодный международный фестиваль русского языка
В Хабаровске прошли мероприятия международного проекта «Мы рисуем мир и поем о дружбе»
В Хабаровске прошли мероприятия международного проекта «Мы рисуем мир
Торговые роботы – надежные помощники
Торговые роботы – надежные помощники
Бумажная магия: обряды на удачу с простыми фигурками оригами
Бумажная магия: обряды на удачу с простыми фигурками оригами
Киев требует обсуждения темы газа вместе с проблемой Донбасса
Киев требует обсуждения темы газа вместе с проблемой Донбасса
Найденной в Австрии золотой чаше не менее трех тысяч лет
Найденной в Австрии золотой чаше не менее трех тысяч лет
В VIII Всероссийском форуме студенческих педотрядов участвуют представители 51 региона
В VIII Всероссийском форуме студенческих педотрядов участвуют
Подписана Декларация о деятельности школ России и Республики Беларусь
Подписана Декларация о деятельности школ России и Республики Беларусь
Названы пять призёров конкурса «Учитель года России – 2021»
Названы пять призёров конкурса «Учитель года России – 2021»
Сергей Кравцов и Василий Голубев вручили награды педагогам Ростовской области
Сергей Кравцов и Василий Голубев вручили награды педагогам Ростовской
«Кванториум.22» провел лекции для педагогов
«Кванториум.22» провел лекции для педагогов

Топ на сегодня

Наталья Водянова и Антуан Арно, Ирина Шейк, Настя Ивлеева, Карли Клосс на торжественном ужине в Париже
Наталья Водянова и Антуан Арно, Ирина Шейк, Настя Ивлеева, Карли
Кожаные платья, дутые юбки и спортивные новинки: смотрим новые лукбуки
Кожаные платья, дутые юбки и спортивные новинки: смотрим новые лукбуки
Собянин рассказал о проектировании 20 новых гостиниц в Москве
Собянин рассказал о проектировании 20 новых гостиниц в Москве
СМИ: Госдепартамент переживает серьезный кадровый кризис из-за СП-2
СМИ: Госдепартамент переживает серьезный кадровый кризис из-за СП-2
Алжир отозвал посла из Франции из-за "безответственных" слов Макрона
Алжир отозвал посла из Франции из-за "безответственных"

Еще по теме

В Нижегородской области реализуют проект «Выездные творческие школы»
Путин: Создание в Сингапуре культурного центра РФ поспособствует дружбе двух стран
В Республике Алтай проходит конкурс детских рисунков «Сильные, единые»
МДЦ «Артек» дал старт пятому онлайн-проекту «Детская АРТ-резиденция в Артеке»