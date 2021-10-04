В Италии подводят итоги административных выборов

20:22 Автор: Александр Тараканов

В Италии в 1192 городах закрылись избирательные участки, где голосовали за кандидатов в мэры и члены муниципальных советов. Как сообщает ANSA со ссылкой на данные МВД, из более чем 12 миллионов итальянских граждан, которые могли принять участие в голосовании, на выборы пошли лишь 54,64 процента. Агентство отмечает, что пять лет назад при аналогичных выборах уровень активности избирателей составил 61,52 процента.

Каналы местного телевидения транслируют подсчет голосов, уделяя особое внимание результатам голосований в административных центрах областей — Риме, Милане, Турине, Болонье и Неаполе. В трёх из них, похоже, имя мэра, уже определено. Например, в Милане большие шансы вновь стать первым гражданином города у Джузеппе Салы, который, согласно предварительным данным, набирает порядка 56 процентов голосов. Результат его соперника Луки Бернардо, единого кандидата от правоцентристской коалиции в составе партий «Лига», «Братья Италии» и «Вперёд, Италия», колеблется в районе 32 процентов.

В Болонье более 58 процентов жителей, пришедших на избирательные участки, отдали свои голоса за кандидата от созданной в городе предвыборной коалиции Демократической партии и «Движения 5 звёзд» Маттео Лепоре. Кандидат от правого центра Фабио Баттестини набирает порядка 31 процента голосов.

Предвыборное сотрудничество демократов и «пятизвёздочников» принесло победу и их кандидату в Неаполе. Гаэтано Манфреди заручился поддержкой порядка 62 процентов избирателей, в то время как представитель правоцентристов Кателло Мареска получил в районе 21 процента.

В Италии начались двухдневные административные выборы

В Риме ни одному из кандидатов в мэры не удаётся достичь уровня 50 процентов плюс один голос, поэтому 17 и 18 октября в городе пройдёт второй тур выборов. Участвовать в нём, судя по всему, будут правоцентрист Энрико Микетти, набирающий 30 процентов голосов, и бывший министр экономики и финансов, демократ Роберто Гуальтьери, у которого 27 процентов. Нынешней главе городской администрации Вирджинии Раджи, которую поддержали порядка 19 процентов римлян, не удалось повторить успех 2016 года, она выбывает из спора за кресло мэра «вечного города».

Второй тур наметился и в Турине. В него проходят представитель правоцентристов Стефано Ло Русса и левоцентрист Паоло Дамилано, которые набирают соответственно в районе 44 и 37 процентов голосов. Одновременно с административными выборами в области Калабрия прошли выборы губернатора. Согласно предварительным результатам, победу одерживает кандидат правоцентристов, депутатов парламента от партии «Вперёд, Италия», Роберто Оккиуто, за которого проголосовали более 54 процентов избирателей.

В городе Сиена прошли также довыборы в палату депутатов национального парламента, в которых участвовал и победил национальный секретарь Демократической партии Энрико Летта.

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