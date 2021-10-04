В новом учебном году в Новосибирской области открылось 105 центров «Точка роста»

В новом учебном году школах Новосибирской области в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» было открыто 105 центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

С 2021 года деятельность центров «Точка роста» направлена на обновление содержания и совершенствование методов обучения по таким предметам, как физика, химия, биология и технология. Особое внимание уделяется обучению и подготовке педагогов – им предложены различные программы дополнительного профессионального образования, уточняет пресс-служба Министерства образования Новосибирской области.

В настоящее время региональная сеть центров образования «Точка роста» Новосибирской области охватывает 147 общеобразовательных организаций. До конца 2024 года такие центры появятся более чем в 400 школах в сельской местности и малых городах региона.