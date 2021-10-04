В отличном настроении: беременная Дженнифер Лоуренс на прогулке в Нью-Йорке

Вадим Карасев

После официального объявления о беременности у 31-летней Дженнифер Лоуренс больше нет необходимости скрывать свой округлившийся живот, поэтому она довольно активно появляется на публике. Вчера папарацци в очередной раз заметили актрису на Манхэттене.





Дженнифер Лоуренс

Беременная Дженнифер прогуливалась по городу после очередной тренировки. После посещения зала Лоуренс явно пребывала в хорошем настроении: она слушала музыку, много улыбалась и в какой-то момент даже поприветствовала репортеров взмахом руки. Зал актриса покинула в спортивном черном топе, легинсах и шлепках, а единственной гламурной деталью в ее образе стала маленькая сумка Dior на плече.





На минувших выходных Дженнифер Лоуренс вместе с коллегой Эми Шумер также приняла участие в протестном марше в Нью-Йорке в поддержку прав женщин на безопасное прерывание беременности. В своем инстаграме Эми опубликовала фото с Джен, сделанное на митинге.

Акция прошла в пятидесяти штатах США, а поводом для нее стал недавно принятый в Техасе закон, согласно которому запрещено проводить аборты после шестой недели беременности, даже в случае изнасилования или инцеста. Звезда "Голодных игр" не смогла остаться равнодушной и пришла на митинг с агитационным плакатом, говорящим о важности предоставления женщинам права на аборт.

Женщины не могут быть свободными, если они не контролируют свое тело,

— гласила надпись на плакате Лоуренс.





Эми Шумер и Дженнифер Лоуренс

Напомним, о скором пополнении в семье Дженнифер Лоуренс и ее 37-летнего супруга Кука Марони стало известно в начале сентября. Актриса и нью-йоркский галерист начали встречаться в 2018 году, а уже в 2019-м сыграли пышную свадьбу. Ранее Дженнифер неоднократно заявляла о своем желании стать мамой. Как для Лоуренс, так и для Марони этот ребенок станет первым.





Кук Марони и Дженнифер ЛоуренсЯна Марковская