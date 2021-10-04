В Пензенской области стартовал фестиваль-конкурс агитбригад
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области приглашает школьников в возрасте от 13 до 16 лет принять участие в фестивале-конкурсе агитбригад «Радуга жизни – 2021» на тему «Дети и сети».
Конкурс проводится при поддержке регионального Министерства образования.
В состав команд могут входить также педагоги, родители и вожатые, максимальное число участников команд – 10 человек.
Фестиваль-конкурс проводится по нескольким номинациям:
– «Интернет без назидания»;
– «Френды» интернета»;
– «Безопасный интернет!»;
– «Интернет-мемы»;
– «Интернет – палитра творчества».
Конкурс проводится в два этапа, победители муниципальных испытаний становятся участниками областного финала.