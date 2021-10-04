Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Пензенской области стартовал фестиваль-конкурс агитбригад

В Пензенской области стартовал фестиваль-конкурс агитбригад

В Пензенской области стартовал фестиваль-конкурс агитбригад

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области приглашает школьников в возрасте от 13 до 16 лет принять участие в фестивале-конкурсе агитбригад «Радуга жизни – 2021» на тему «Дети и сети».

Конкурс проводится при поддержке регионального Министерства образования.

В состав команд могут входить также педагоги, родители и вожатые, максимальное число участников команд – 10 человек.

Фестиваль-конкурс проводится по нескольким номинациям:
– «Интернет без назидания»;
– «Френды» интернета»;
– «Безопасный интернет!»;
– «Интернет-мемы»;
– «Интернет – палитра творчества».

Конкурс проводится в два этапа, победители муниципальных испытаний становятся участниками областного финала.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Карди Би стала звездой Недели моды в Париже — все благодаря очень ярким нарядам
Карди Би стала звездой Недели моды в Париже — все благодаря очень
Власти Карачаево-Черкесии за три года намерены создать в 13 детских садах республики более 1 тыс. мест
Власти Карачаево-Черкесии за три года намерены создать в 13 детских
В Пензенской области стартовал фестиваль-конкурс агитбригад
В Пензенской области стартовал фестиваль-конкурс агитбригад
«Орлёнок» примет Всероссийский юношеский педагогический форум
«Орлёнок» примет Всероссийский юношеский педагогический форум
В Ульяновском педуниверситете продолжится работа Центра консультативной помощи родителям
В Ульяновском педуниверситете продолжится работа Центра
Российские школы продолжат работу в очном режиме
Российские школы продолжат работу в очном режиме
Российская команда выступит на XIII Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics
Российская команда выступит на XIII Международной олимпиаде Romanian
В Республике Алтай стартует конкурс 3D-моделирования
В Республике Алтай стартует конкурс 3D-моделирования
В России впервые пройдёт Неделя учителя
В России впервые пройдёт Неделя учителя
В регионах СКФО за ближайшие три года планируют создать более 20 детских технопарков «Кванториум»
В регионах СКФО за ближайшие три года планируют создать более 20
Нобелевскую премию присудили за объяснение ключевых принципов работы нервной системы человека
Нобелевскую премию присудили за объяснение ключевых принципов работы
В адаптивных организациях Омской области появились новые места дополнительного образования
В адаптивных организациях Омской области появились новые места

Топ на сегодня

Наталья Водянова и Антуан Арно, Ирина Шейк, Настя Ивлеева, Карли Клосс на торжественном ужине в Париже
Наталья Водянова и Антуан Арно, Ирина Шейк, Настя Ивлеева, Карли
Алжир отозвал посла из Франции из-за "безответственных" слов Макрона
Алжир отозвал посла из Франции из-за "безответственных"
"Лежит в кислородной маске": СМИ сообщили об ухудшении состояния Гузеевой
"Лежит в кислородной маске": СМИ сообщили об ухудшении
Звездный Instagram: парижские заметки, осенние прогулки и фото с детьми
Звездный Instagram: парижские заметки, осенние прогулки и фото с
Битва платьев: Дуа Липа против Изабель Юппер
Битва платьев: Дуа Липа против Изабель Юппер

Еще по теме

В Ставрополье проходит конкурс «Город глазами детей»
В Пензенской области стартовал конкурс «Мастер-оружейник»
27 учреждений принимают участие в конкурсе детского творчества «Главная и безопасная дорога детства»
На российской военной базе в Армении стартовал медицинский конкурс «Сестринское дело»