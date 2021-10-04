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В регионах СКФО за ближайшие три года планируют создать более 20 детских технопарков «Кванториум»

В регионах СКФО за ближайшие три года планируют создать более 20 детских технопарков «Кванториум»

В регионах Северо-Кавказского федерального округа за ближайшие три года планируют создать более 20 детских технопарков «Кванториум» Минпросвещения России, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета, опубликованные на портале правовой информации.

Согласно данным, приведенным в документе о распределении межбюджетного трансферта между субъектами РФ на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов, шесть «Кванториумов» планируется открыть в 2022 году в Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и на Ставрополье. На это планируется направить 127,37 миллиона рублей, в 2023 году 84,57 миллиона рублей – на четыре «Кванториума» в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечне. А в 2024 году планируется создать 11 объектов в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Чечне и Ставропольском крае, работы оцениваются более чем в 229,87 миллиона рублей.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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