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В Республике Алтай стартует конкурс 3D-моделирования

В Республике Алтай стартует конкурс 3D-моделирования

В Республике Алтай стартует региональный (заочный) конкурс моделирования трехмерных объектов «3D Altay». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Конкурс проводится с 4 по 30 октября по 30 ноября на базе детского технопарка «Кванториум-04» по следующим номинациям: «Моделирование существующих зданий», «Дизайн интерьера», «Моделирование изделий для печати на 3D-принтере».

Принять участие в акции могут школьники в возрасте от 10 до 18 лет, разрабатывающие или реализующие индивидуальные или групповые работы в комплексном и профессиональном программном обеспечении для трехмерного компьютерного моделирования. Победителям и призерам будут вручены дипломы Минобрнауки Республики Алтай, участникам – сертификаты.

# Общество
По материалам: edu.ru

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