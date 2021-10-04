В России отменили массовые мероприятия из-за пандемии COVID-19

14:39 Автор: Кристина Стащенко

Массовые мероприятия в России отменены в связи с пандемией коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости.

«По массовым мероприятиям — они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», — сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, сейчас нет ни одного региона, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трех тысяч человек.

«И от тысячи до трех тысяч — всего в двух субъектах. Это особенности эпидпроцесса», — сказала она.

По ее словам, за прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в России выросла на 14 процентов. В 12 регионах она увеличилась на 20 и более процентов.

Максимальный рост заболеваемости наблюдается среди пенсионеров. Так, в 21 регионе из 24, в которых были сняты ограничения на массовые мероприятия, растет число заболевших среди пожилых людей.

По словам Поповой, федеральные и региональные власти должны усилить контроль за соблюдением масочного режима и требований к самоизоляции.

«Государственные санитарные врачи дают свои предложения и свои предписания, и оперативные штабы принимают эти решения, но добиться их неукоснительного соблюдения сейчас крайне важно», — подчеркнула она.

Новость дополняется.