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В России отменили массовые мероприятия из-за пандемии COVID-19

В России отменили массовые мероприятия из-за пандемии COVID-19

14:39  Автор: Кристина Стащенко


Массовые мероприятия в России отменены в связи с пандемией коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости. 

«По массовым мероприятиям — они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», — сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, сейчас нет ни одного региона, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трех тысяч человек.

«И от тысячи до трех тысяч — всего в двух субъектах. Это особенности эпидпроцесса», — сказала она.

По ее словам, за прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в России выросла на 14 процентов. В 12 регионах она увеличилась на 20 и более процентов. 

Максимальный рост заболеваемости наблюдается среди пенсионеров. Так, в 21 регионе из 24, в которых были сняты ограничения на массовые мероприятия, растет число заболевших среди пожилых людей. 

По словам Поповой, федеральные и региональные власти должны усилить контроль за соблюдением масочного режима и требований к самоизоляции.

«Государственные санитарные врачи дают свои предложения и свои предписания, и оперативные штабы принимают эти решения, но добиться их неукоснительного соблюдения сейчас крайне важно», — подчеркнула она.

Новость дополняется.

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По материалам: pnp.ru

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