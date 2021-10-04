В России сохранят доступные цены на проезд в электричках

09:24 Автор: Тамила Аскерова

Источник: Правительство России

На поддержку пригородных железнодорожных перевозчиков из резервного фонда Правительства выделили ещё 1,9 миллиарда рублей, это позволит сохранить доступные цены на билеты на самые востребованные направления электричек. Об этом 4 октября сообщается на сайте кабмина.

Поддержать пригородных перевозчиков ранее поручил Президент России Владимир Путин. В прошлом году на эти цели было выделено более трёх миллиардов рублей, а в апреле 2021 года — почти шесть миллиардов рублей.

«Федеральный центр продолжает оказывать поддержку отрасли железнодорожного транспорта. На субсидирование пригородных перевозок будет дополнительно направлено более 1,9 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.





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Уточняется, что это решение, помимо сохранения цен на наиболее востребованные направления пригородных поездов, обеспечит стабильную и безопасную работу железнодорожной отрасли.

В мае председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, согласно которому дети до семи лет включительно смогут бесплатно ездить в пригородных поездах.

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