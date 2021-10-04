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В России сохранят доступные цены на проезд в электричках

В России сохранят доступные цены на проезд в электричках

09:24  Автор: Тамила Аскерова


Источник: Правительство России



На поддержку пригородных железнодорожных перевозчиков из резервного фонда Правительства выделили ещё 1,9 миллиарда рублей, это позволит сохранить доступные цены на билеты на самые востребованные направления электричек. Об этом 4 октября сообщается на сайте кабмина.

Поддержать пригородных перевозчиков ранее поручил Президент России Владимир Путин. В прошлом году на эти цели было выделено более трёх миллиардов рублей, а в апреле 2021 года — почти шесть миллиардов рублей.

«Федеральный центр продолжает оказывать поддержку отрасли железнодорожного транспорта. На субсидирование пригородных перевозок будет дополнительно направлено более 1,9 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.


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Уточняется, что это решение, помимо сохранения цен на наиболее востребованные направления пригородных поездов, обеспечит стабильную и безопасную работу железнодорожной отрасли.

В мае председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, согласно которому дети до семи лет включительно смогут бесплатно ездить в пригородных поездах. 



#транспорт #цены

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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