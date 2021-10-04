В России впервые пройдёт Неделя учителя

С 4 по 10 октября пройдёт первая Неделя учителя, которая будет включать мероприятия, посвящённые профессии педагога и направленные на её популяризацию, сообщает Минпросвещения России.

4 октября стартует Всемирный конгресс школьных учителей истории, а в московском ГУМе откроется выставка, посвящённая деятельности педагогов.

Центральными событиями дня станут завершающее испытание очного тура Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021» – «Пресс-конференция «Вопрос учителю года» – и закрытие Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России – 2021». В социальных сетях Минпросвещения будет запущена ежегодная акция #ПризваниеУчитель.

5 октября, в День учителя, в 13 парках «Россия – Моя история»: в Москве, Ставропольском крае (Ставрополь и Пятигорск), Казани, Самаре, Якутске, Махачкале, Санкт-Петербурге, Челябинске, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Южно-Сахалинске и Краснодаре – откроется выставка «Роль учителя в истории России». В московском историческом парке первыми гостями выставки станут 85 педагогов – участников Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021». Выставку откроют Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий. Они назовут имя победителя конкурса «Учитель года России – 2021». Лауреаты конкурса встретятся с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В этот же день состоится торжественное открытие ещё двух Всероссийских профессиональных конкурсов: «Воспитатель года России – 2021» и «Директор года России – 2021», а также пройдёт испытание первого очного тура для специалистов дошкольных образовательных организаций «Моя педагогическая находка» в рамках конкурса «Воспитатель года России – 2021». А в соцсети «Одноклассники» Минпросвещения России будет запущен тематический стикерпак, приуроченный к Всемирному дню учителя.

6 октября в Сочи продолжатся испытания первого очного тура конкурса «Воспитатель года России», а в Московской области на конкурсе «Директор года России – 2021» свои профессиональные навыки продемонстрируют директора школ. В этот день также состоится награждение лауреатов этих двух конкурсов, а также награждение лауреатов акции «Мой учитель года», организованной Минпросвещения России совместно с газетой «Московский комсомолец».

Кроме того, в этот день 85 финалистов Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021» примут участие в мероприятиях Московского международного салона образования. Также 6 октября в рамках Недели учителя в Клипах ВКонтакте будет запущен челлендж #КлассныйЧас с участием учителей.

7 октября участников второго тура конкурсов «Воспитатель года России – 2021» и «Директор года России – 2021» ждут новые профессиональные испытания. Руководители образовательных организаций примут участие в конкурсе «Стратегическое решение», по его итогам будет определена пятёрка призёров. Лауреаты конкурса «Воспитатель года России – 2021» продемонстрируют свои навыки в состязании «Мастерская педагога» и примут участие в пленарном заседании научно-практической конференции по теме «Развитие кадрового потенциала дошкольного образования Российской Федерации».

Участников финала конкурса «Учитель года России –2021» ждёт проектная сессия от Mail.ru Group.

В этот же день будут подведены итоги акции Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации «Спасибо учителю родного языка».

8 октября в Нижнем Новгороде на площадке Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина состоится форум «Учитель и наука: практики, компетенции, достижения», в котором примут участие Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и глава Российской академии наук Александр Сергеев.

В этот же день состоятся завершающие испытания двух профессиональных конкурсов «Воспитатель года России – 2021» и «Директор года России – 2021», а также подведение их итогов. После конкурсных испытаний – «Педагогического совета» и «Пресс-конференции» – будет названо имя победителя конкурса «Директор года России – 2021», после испытания «Ток-шоу» – имя победителя конкурса «Воспитатель года России – 2021».

9 октября стартует знаковое мероприятие Недели учителя – Всероссийский форум классных руководителей.

10 октября Министр просвещения Сергей Кравцов проведёт Всероссийский экспертный педагогический совет, в этот день также будет подписан меморандум о развитии и поддержке классного руководства.

Завершит день праздничный концерт, посвящённый Дню учителя, который пройдёт в Москве в Государственном Кремлёвском дворце и на котором Министр просвещения Сергей Кравцов наградит победителей профессиональных конкурсов.

Также 10 октября будут подведены итоги акции «#УчительГодаРоссии2021», организованной Минпросвещения России совместно ГК «Просвещение».