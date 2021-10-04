Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В столице стартовала этнографическая олимпиада для школьников и студентов колледжей

В столице стартовала этнографическая олимпиада для школьников и студентов колледжей

В столице стартовала этнографическая олимпиада для школьников и студентов колледжей

В столице стартовала этнографическая олимпиада для школьников и студентов колледжей, их родителей и педагогов «Москва – столица многонациональной России», в этом году мероприятие пройдет в пятый раз, сообщает Департамент образования и науки города Москвы. 

Состязание включает два дистанционных этапа. Первый этап пройдет до 1 ноября, второй – с 1 марта по 1 апреля. На каждом из них участники должны за 90 минут ответить на вопросы о культуре и обычаях народов России. 

Участники также могут получить дополнительные баллы, которые будут учитываться при подведении итогов. Для этого нужно выполнить практико-ориентированные задания или принять участие в этнокультурных мероприятиях, которые проводятся в том числе и в онлайн-формате: Московском детском фестивале национальных культур «Мой дом – Москва», акции «Большой этнографический диктант» и других. Кроме того, жители столицы могут поделиться своими впечатлениями в социальных сетях с хештегом #этноолимпиада.

«Этнографическая олимпиада – исключительно важное образовательное событие для нашего города. Жизнь в мегаполисе среди людей, принадлежащих к разным культурам, обязывает к открытости и восприимчивости, и эта олимпиада как нельзя лучше способствует развитию у ребят уважения к чужой индивидуальности и восприятию себя как части многонационального города», – отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Победителей и призеров определят в мае в каждой возрастной группе. Учащийся, который наберет наибольшее количество баллов, получит Гран-при и статус абсолютного победителя олимпиады.

Московская этнографическая олимпиада «Москва – столица многонациональной России» проводится столичным Департаментом образования и науки и Департаментом национальной политики и межрегиональных связей. 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В новом учебном году в Новосибирской области открылось 105 центров «Точка роста»
В новом учебном году в Новосибирской области открылось 105 центров
В столице стартовала этнографическая олимпиада для школьников и студентов колледжей
В столице стартовала этнографическая олимпиада для школьников и
Контент о Великой Отечественной войне в интернете может оказаться интересным, но недостоверным
Контент о Великой Отечественной войне в интернете может оказаться
В Томской области с 4 по 17 октября пройдет отборочный этап VII Национального конкурса «Абилимпикс»
В Томской области с 4 по 17 октября пройдет отборочный этап VII
Поставлены условия для начала прокачки по второй нитке СП-2
Поставлены условия для начала прокачки по второй нитке СП-2
Неделя моды в Париже: Наталья Водянова, Деми Мур с дочерью, Елена Перминова на показах Stella McCartney и Giambattista Valli
Неделя моды в Париже: Наталья Водянова, Деми Мур с дочерью, Елена
Доля просроченных кредитов россиян обновила исторический минимум
Доля просроченных кредитов россиян обновила исторический минимум
Карди Би стала звездой Недели моды в Париже — все благодаря очень ярким нарядам
Карди Би стала звездой Недели моды в Париже — все благодаря очень
Власти Карачаево-Черкесии за три года намерены создать в 13 детских садах республики более 1 тыс. мест
Власти Карачаево-Черкесии за три года намерены создать в 13 детских
В Пензенской области стартовал фестиваль-конкурс агитбригад
В Пензенской области стартовал фестиваль-конкурс агитбригад
«Орлёнок» примет Всероссийский юношеский педагогический форум
«Орлёнок» примет Всероссийский юношеский педагогический форум
В Ульяновском педуниверситете продолжится работа Центра консультативной помощи родителям
В Ульяновском педуниверситете продолжится работа Центра

Топ на сегодня

Битва платьев: Дуа Липа против Изабель Юппер
Битва платьев: Дуа Липа против Изабель Юппер
Россиян предупредили о новом мошенничестве с QR-кодами
Россиян предупредили о новом мошенничестве с QR-кодами
Кинопоиск предложил россиянам украинский триллер "Позывной Бандерас" с пропагандой о войне с Россией
Кинопоиск предложил россиянам украинский триллер "Позывной
Экс-солистка "Тату" объявила о воссоединении знаменитого дуэта
Экс-солистка "Тату" объявила о воссоединении знаменитого
Быстрые заговоры на покупку: как сделать так, чтобы деньги вернулись и приумножились
Быстрые заговоры на покупку: как сделать так, чтобы деньги вернулись

Еще по теме

В столице стартовала олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы»
В Москве более 2,7 тысячи школьников приняли участие в этнографической олимпиаде
В Москве стартует четвертая олимпиада для учителей информатики
В столице начался прием заявок на участие в Турнире имени М.В. Ломоносова для школьников