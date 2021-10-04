В столице стартовала этнографическая олимпиада для школьников и студентов колледжей

В столице стартовала этнографическая олимпиада для школьников и студентов колледжей, их родителей и педагогов «Москва – столица многонациональной России», в этом году мероприятие пройдет в пятый раз, сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

Состязание включает два дистанционных этапа. Первый этап пройдет до 1 ноября, второй – с 1 марта по 1 апреля. На каждом из них участники должны за 90 минут ответить на вопросы о культуре и обычаях народов России.

Участники также могут получить дополнительные баллы, которые будут учитываться при подведении итогов. Для этого нужно выполнить практико-ориентированные задания или принять участие в этнокультурных мероприятиях, которые проводятся в том числе и в онлайн-формате: Московском детском фестивале национальных культур «Мой дом – Москва», акции «Большой этнографический диктант» и других. Кроме того, жители столицы могут поделиться своими впечатлениями в социальных сетях с хештегом #этноолимпиада.

«Этнографическая олимпиада – исключительно важное образовательное событие для нашего города. Жизнь в мегаполисе среди людей, принадлежащих к разным культурам, обязывает к открытости и восприимчивости, и эта олимпиада как нельзя лучше способствует развитию у ребят уважения к чужой индивидуальности и восприятию себя как части многонационального города», – отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Победителей и призеров определят в мае в каждой возрастной группе. Учащийся, который наберет наибольшее количество баллов, получит Гран-при и статус абсолютного победителя олимпиады.

Московская этнографическая олимпиада «Москва – столица многонациональной России» проводится столичным Департаментом образования и науки и Департаментом национальной политики и межрегиональных связей.