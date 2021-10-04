В столице завершился Ежегодный международный фестиваль русского языка

В столице завершился Ежегодный международный фестиваль русского языка, мероприятие организовано Московским центром качества образования, сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

«За 7 лет в фестивале приняли участие более 10 тысяч человек из 42 стран. В 2021 году – более 2200 человек из 24 стран: Австралии, Эстонии, Черногории, Болгарии, Хорватии, Греции, Египта, Перу и других. Члены жюри отметили высокий уровень подготовки конкурсантов. В финальный тур фестиваля вышли 150 зарубежных школьников. Победителями стали 50 человек», – рассказал заместитель директора Московского центра качества образования Евгений Носков.

Работы ребята представляли в семи конкурсных номинациях: «Театральное творчество», «Художественное слово», «Детское и юношеское кино и телевидение», «Хореографическое творчество», «Вокально-хоровое творчество», «Современное декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство», «Знатоки русского языка, истории и культуры России».

Ежегодный международный фестиваль русского языка – это творческая и образовательная площадка для иностранных учащихся, которая позволяет им улучшить языковые навыки и проявить свои таланты в различных испытаниях. Он проводится с 2014 года для школьников, изучающих русский язык как иностранный или как второй родной в образовательных организациях зарубежных стран.