В Томской области с 4 по 17 октября пройдет отборочный этап VII Национального конкурса «Абилимпикс»

В Томской области с 4 по 17 октября пройдет отборочный этап VII Национального конкурса по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», сообщает Департамент профессионального образования Томской области.

В состав сборной региона вошли 27 участников: 5 школьников, 19 студентов и 3 специалиста. Соревнования пройдут по 23 компетенциям на 15 площадках образовательных организаций.

Победители отборочного этапа в каждой компетенции примут участие в финале VII Национального чемпионата «Абилимпикс», который пройдет в Москве с 15 по 19 ноября.

«Абилимпикс» – международное движение, основной деятельностью которого является проведение конкурсов профмастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с целью их профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве. Россия присоединилась к международному движению «Абилимпикс» в 2014 году. С каждым годом чемпионат «Абилимпикс» набирает все большую популярность в образовательной среде, а количество его конкурсантов только растет.