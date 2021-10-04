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В Ульяновском педуниверситете продолжится работа Центра консультативной помощи родителям

В Ульяновском педуниверситете продолжится работа Центра консультативной помощи родителям

Центр консультативной помощи родителям УлГПУ им. И.Н. Ульянова продолжит свою работу в 2022 году, сообщает пресс-служба Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области.

В течение 2021 года специалисты центра оказали свыше 12 тысяч бесплатных консультаций родителям и законным представителям детей, а также семьям, желающим принять детей, оставшихся без попечения родителей.

Специалисты-психологи проводили консультации по вопросам, касающимся личностных, социально-психологических проблем родителей и их детей, а также проблем детско-родительских отношений. Преподаватели университета консультировали родителей на тему воспитания и обучения детей дошкольного и школьного возраста, проводили консультации по вопросам социальной адаптации, усыновления и опеки, взаимодействия родителей с образовательными организаторами.

Работа центра была организована как в очном, так и в дистанционном формате, также проводились выездные консультации в пределах региона.

Вся эта работа будет продолжена в 2022 году. Записаться для получения консультативных услуг можно через сайт центра http://ccp.ulspu.ru/.

# Общество
По материалам: edu.ru

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