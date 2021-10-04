В VIII Всероссийском форуме студенческих педотрядов участвуют представители 51 региона

1 октября во Всероссийском детском центре «Смена» стартовал Всероссийский форум студенческих педагогических отрядов, объединивший 300 человек из 51 региона страны – в том числе членов студенческих педагогических отрядов РСО» и общественных организаций, сотрудников Всероссийских детских центров, экспертов в сфере детского отдыха и оздоровления, а также участников очного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший студенческий педагогический отряд» и победителей Всероссийского конкурса вожатских практик «PRO-финансируй себя», информирует Минпросвещения России.

На форуме будут работать дискуссионные, образовательные и профориентационные площадки.

Ключевым мероприятием станет очный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший студенческий педагогический отряд».

Заочный этап конкурса стартовал в марте этого года. Студенческие отряды со всей страны состязались за право выйти в финал.

По итогам очного этапа конкурса выберут лучшие отряды в двух номинациях: «Вожатские команды загородных организаций отдыха и оздоровления детей, областных и федеральных детских центров» и «Вожатские команды, педагогические отряды, работающие с детскими объединениями на круглогодичной основе, в том числе с Российским движением школьников».

Участников ждут интеллектуальные состязания, творческие конкурсы и презентации отрядов.

Финальные испытания для третьей номинации «Классические линейные СПО» состоятся в ноябре на Всероссийском слёте студенческих отрядов, посвящённом окончанию 62-го трудового семестра в г. Воронеже.

Организаторы форума – Министерство просвещения Российской Федерации, Молодёжная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды», Всероссийский детский центр «Смена».