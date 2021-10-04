Власти Карачаево-Черкесии за три года намерены создать в 13 детских садах республики более 1 тыс. мест

Власти Карачаево-Черкесии за три года намерены создать в 13 детских садах республики 1040 мест, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики.

Места планируют создать в рамках нацпроекта «Демография».

Уточняется, что в Черкесске возведены ясельные корпуса к семи детским садам на 560 мест, что позволит закрыть очередность в детские сады для детей от полутора до трех лет. Шесть современных яслей на 80 мест были построены в Карачаевске, Абазинском, Адыге-Хабльском и Усть-Джегутинском районах. Все они будут введены в эксплуатацию до конца этого года, что позволит полностью ликвидировать очереди в детские сады региона.

Национальный проект «Демография» рассчитан на 2019–2024 годы. Он включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». Бюджет национального проекта составит 3,1 триллиона рублей.