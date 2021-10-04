Вузы хотят оценивать по пользе для общества, а не по стандартам

Учить студентов сегодня надо так, чтобы завтра было не страшно летать в самолетах и ложиться на операцию

00:00 Автор: Юлия Сапрыгина

Общественная палата собирает идеи, по каким критериям оценивать качество высшего образования. В числе предложений — динамика знаний студентов, квалификация педагогов и трудоустройство по специальности.

Пересмотреть существующие критерии потребовалось из-за новых правил аккредитации вузов, которые начнут действовать с 1 марта 2022 года. Сбор идей продлится до 1 ноября. А принять новые стандарты обещают в январе. «Парламентская газета» выслушала мнения экспертов.

Доверяй, но проверяй

С 1 марта 2022 года вузы смогут получать свидетельство о государственной аккредитации раз и навсегда. Ранее подтверждать качество работы нужно было раз в шесть лет. Жизнь им облегчила реформа контрольно-надзорной деятельности: закон, сокращающий количество различных проверок в 1,6 раза, приняли в прошлом году. А позднее внесли соответствующие поправки и в Закон «Об образовании».

Как отметил ранее ректор Российского нового университета Владимир Зернов, прежде подготовка к госаккредитации занимала до года и доставляла немало хлопот руководителям вузов.

Минобрнауки: во время пандемии сильные вузы стали сильнее, слабые — слабее

«Необходимо было подготовить большое количество документов и доказать, что качество образования соответствует государственным образовательным стандартам», — рассказал он «Парламентской газете».

Регулярная аттестация прибавляла волнений не только деканам и ректорам, но и студентам: не получит вуз аккредитацию — не будет дипломов государственного образца. Порой случалось, что за пять лет, пока ребята учились, вуз лишали аккредитации и права выдавать документы об образовании, признанные государством.

Теперь от этой трудоемкой процедуры вузы освободят. Но это не значит, что институты и университеты останутся совсем без контроля, заявил на «Профессорском форуме — 2021» глава Рособрнадзора Анзор Музаев: «Аккредитация стала бессрочной. Но хочу успокоить: мониторинги будут ежегодными, они будут в автоматическом режиме проводиться, они уже существуют».

В планах на осеннюю сессию

Реформа вводит и новые подходы к процедуре аккредитации. Оценивать теперь будут не соответствие вузовских программ федеральным образовательным стандартам, как было раньше, а качество подготовки студентов.

Как именно это делать, обсудили в Общественной палате, где в конце сентября прошло совместное заседание общественных советов при Минобрнауки, Минпросвещения и Рособрнадзоре. «Надо понимать, что законодательство условно делит образование на две корзины. Первая — это условия, и это не показатели для аккредитации, это лицензирование. Вторая корзина — это качество, и здесь у нас — засада. Призываем всех подумать вместе», — сказал председатель Общественного совета при Рособрнадзоре Игорь Реморенко.

Новые критерии надо принять в ближайшее время, чтобы вузы могли подготовиться, отметил эксперт. Ведь до марта, когда и начнут действовать новые правила аккредитации, — осталось не так много.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков в пресс-центре «Парламентской газеты» также отметил, что вопрос аккредитации войдет в план осенней сессии Госдумы.





«Мы в первую очередь сосредоточимся на том, что касается статуса молодых учёных, на аккредитации, а также будем корректировать ситуацию, связанную с экспертизой научно-технической деятельности», — сообщил Фальков.

Поэтому в Общественной палате и объявили о начале сбора идей и предложений.





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«Мы должны понимать, что те, кого мы сегодня учим, будут завтра обеспечивать нам с вами нормальную жизнь. Это вопрос о том, чтобы нам было не страшно приходить к врачам, не страшно летать в самолетах. Поэтому при формировании таких критериев, прошу вас ответить на эти вопросы сначала самим себе», — призвала экспертов заместитель руководителя Рособрнадзора Светлана Кочетова.

Не умеешь — не берись

Оценка знаний — это комплексная вещь, сказал «Парламентской газете» председатель Общественного совета при Минпросвещения Виталий Сурвилло. Но для начала следовало бы прислушаться к абитуриентам, считает эксперт: «Качество образования, мне кажется, это в первую очередь выбор самих студентов, какие вузы они выбирают и где хотят получать знание».

Сурвилло также поделился личным опытом: «Я в своё время следил, диплом какого вуза признает та или иная корпорация, потому что после вуза я какое-то время работал в бизнесе. Поэтому выбор работодателя — это второй критерий. Но он подходит не для всех профессий».

Учиться в вузах станет дороже

Трудоустройство выпускников как критерий оценки качества вуза — одна из самых обсуждаемых и осуждаемых идей в реформе аккредитации. Так, первый зампред Комитета Госдумы VII созыва по образованию и науке Олег Смолин не согласен, что за трудоустройство молодых специалистов должен отвечать институт или университет. «Трудности с устройством выпускников на работу в большей степени проблема государства, решить её поможет закон о квотировании рабочих мест для молодых специалистов», — сказал ранее «Парламентской газете» депутат.

С ним не согласна член Комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб. Она уверена, что оценка качества подготовки по фактической доле трудоустройства выпускников — достаточно распространённый за рубежом и вполне объективный параметр. «Уже сегодня наши работодатели голосуют трудовыми договорами в отношении лучших российских вузов и неохотным молчанием — в отношении других», — сказала Бессараб «Парламентской газете».

Если и успешные, и малоэффективные вузы выпускают специалистов на бюджетной основе, но результаты подготовки неравнозначны — это повод внести изменения в законодательство, заявила эксперт.

Другая обсуждаемая норма — уровень профессорско-преподавательского состава. Его оценивают по числу «остепененных» преподавателей. Но, как предполагает Олег Смолин, далеко не все аспиранты и докторанты сегодня могут публиковаться в иностранных журналах. А это, напомнил он, необходимое условие для получения ученой степени.

«Пока отечественные публикации не будут поставлены в равные условия с зарубежными, количество докторов и кандидатов будет сокращаться или степень получат люди с большими деньгами», — сказал Смолин.

Наконец, оценивать вузы предлагают по уровню знаний студентов. Их хотят отслеживать в динамике к показателям ЕГЭ, с которыми студент изначально приходит в вуз.

Уход от формализма в проверках приведет к расширению возможностей для университетов, считает зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова. «Это и переход на индивидуальные образовательные траектории, и создание новых моделей подготовки специалистов, и развитие образовательных инициатив, и их реализация совместно с научно-исследовательскими центрами» — сказала Тутова «Парламентской газете».

Предложения в Общественной палате будут собирать две недели, после чего передадут экспертам. Однако ожидать скорых перемен вряд ли стоит, считает Виталий Сурвилло. «Думаю, что к окончательным показателям мы придём только через несколько лет», — уточнил эксперт.

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