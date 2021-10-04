Зонд BepiColombo сделал первый близкий снимок Меркурия

Вадим Карасев

Космический зонд BepiColombo при сближении с планетой Меркурий сделал первый снимок ее поверхности. Аппарат уже передал фотографию на Землю, сообщает Европейское космическое агентство (ESA).

"Благодаря совместной европейско-японской миссии BepiColombo удалось запечатлеть вид Меркурия 1 октября 2021 года, когда космический аппарат пролетал мимо планеты", - говорится в сообщении.

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Снимок сделан в 23:44 по времени UTC, когда аппарат находился в 2418 км от планеты. За десять минут до этого он смог приблизиться к ней на 199 км. Изображение, переданное зондом экспертам, черно-белое, его размеры 1024 на 1024 пикселя. На нём запечатлена часть северного полушария Меркурия, где расположены кратеры Кальвино и Лермонтов, равнина Сихту. По словам специалистов агентства, более подробная информация и другие снимки будут получены в течение ближайших суток.

BepiColombo является совместной миссией ESA и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Её цель - изучение состава поверхности Меркурия, внутренней структуры и пространства, окружающего планету, а также анализ происхождения магнитного поля и некоторые другие исследования. Аппарат запустили 20 октября 2018 года, планируется, что он пролетит мимо Меркурия шесть раз, после чего в 2025 году выйдет на его орбиту.

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