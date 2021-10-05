Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Абсолютным победителем IV Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России – 2021» стала Ольга Самарина из Санкт-Петербурга

Абсолютным победителем IV Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России – 2021» стала Ольга Самарина из Санкт-Петербурга

Абсолютным победителем IV Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России – 2021» стала Ольга Самарина из Санкт-Петербурга

В День учителя, 5 октября, состоялась торжественная церемония закрытия IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2021». Абсолютным победителем конкурса стала Ольга Самарина, учитель-логопед школы № 522 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, сообщает Минпросвещения России.
Второе место заняла Александра Ларина, учитель-дефектолог ГБОУ Свердловской области «Екатеринбургская школа № 3, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы». Третье место присуждено Марине Степановой, учителю-дефектологу детского сада № 51 города Тюмени.

В мероприятии приняла участие директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская. Она отметила важность работы учителя-дефектолога, а также особое внимание Министерства к вопросам повышения качества образования обучающихся с особыми образовательными потребностями.

Лариса Фальковская высоко оценила возможность профессионального диалога в рамках конкурса, который способствует решению трудных педагогических задач, стоящих перед специалистами сегодня. Она подчеркнула важность выполнения поручений Президента Российской Федерации по подготовке профессиональных кадров по направлениям «Коррекционная педагогика» и «Коррекционная психология».

Награждение абсолютного победителя конкурса состоится 10 октября на сцене Государственного Кремлёвского дворца в рамках церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса «Учитель года – 2021».

Всего на конкурс было подано 67 заявок от учителей-дефектологов дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, центров психолого-педагогической, социальной и медицинской помощи из разных регионов России.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2021» направлен на повышение профессионального уровня и наиболее полную реализацию творческого потенциала дефектологов и логопедов.

Учредитель конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации, оператор – Институт коррекционной педагогики РАО.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Самостоятельный выход в свет: дочь Миллы Йовович Эва посетила показ Miu Miu на Неделе моды в Париже
Самостоятельный выход в свет: дочь Миллы Йовович Эва посетила показ
Неделя моды в Париже: улыбающиеся модели и вайб 1980-х на показе Chanel
Неделя моды в Париже: улыбающиеся модели и вайб 1980-х на показе
В Черкесске открылся первый в регионе школьный технопарк «Кванториум»
В Черкесске открылся первый в регионе школьный технопарк «Кванториум»
Педагогов приглашают к участию в программе «Код БЕЗопасности»
Педагогов приглашают к участию в программе «Код БЕЗопасности»
Абсолютным победителем IV Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России – 2021» стала Ольга Самарина из Санкт-Петербурга
Абсолютным победителем IV Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог
Педагог из Свердловской области победила во Всероссийском конкурсе «Педагог-психолог России – 2021»
Педагог из Свердловской области победила во Всероссийском конкурсе
В онлайн-уроке о Нюрнбергском процессе приняли участие 90 тысяч человек
В онлайн-уроке о Нюрнбергском процессе приняли участие 90 тысяч
В Сочи открылся заключительный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2021»
В Сочи открылся заключительный этап Всероссийского профессионального
Украине и Грузии предрекли конфликт из-за ареста Саакашвили
Украине и Грузии предрекли конфликт из-за ареста Саакашвили
Космический аппарат BepiColombo провел первый гравитационный маневр у Меркурия
Космический аппарат BepiColombo провел первый гравитационный маневр у
Боги, короли, огонь и кровь: вышел первый тизер "Дома дракона" — приквела "Игры престолов"
Боги, короли, огонь и кровь: вышел первый тизер "Дома
Екатерина Костылева из Тюменской области стала учителем года России – 2021
Екатерина Костылева из Тюменской области стала учителем года России –

Топ на сегодня

Павел Табаков рассказал о воспитании годовалой дочери: "У меня нормальная роль папы"
Павел Табаков рассказал о воспитании годовалой дочери: "У меня
В новом учебном году в Новосибирской области открылось 105 центров «Точка роста»
В новом учебном году в Новосибирской области открылось 105 центров
В столице стартовала этнографическая олимпиада для школьников и студентов колледжей
В столице стартовала этнографическая олимпиада для школьников и
Неделя моды в Париже: Наталья Водянова, Деми Мур с дочерью, Елена Перминова на показах Stella McCartney и Giambattista Valli
Неделя моды в Париже: Наталья Водянова, Деми Мур с дочерью, Елена
Доля просроченных кредитов россиян обновила исторический минимум
Доля просроченных кредитов россиян обновила исторический минимум

Еще по теме

Названы лучшие учителя-дефектологи России в 2020 году
В Башкортостане выбрали лучшего учителя-дефектолога
Определены финалисты IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог – 2021»
В Москве стартовали финальные испытания IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2021»