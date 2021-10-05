Абсолютным победителем IV Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России – 2021» стала Ольга Самарина из Санкт-Петербурга

В День учителя, 5 октября, состоялась торжественная церемония закрытия IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2021». Абсолютным победителем конкурса стала Ольга Самарина, учитель-логопед школы № 522 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, сообщает Минпросвещения России.

Второе место заняла Александра Ларина, учитель-дефектолог ГБОУ Свердловской области «Екатеринбургская школа № 3, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы». Третье место присуждено Марине Степановой, учителю-дефектологу детского сада № 51 города Тюмени.

В мероприятии приняла участие директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская. Она отметила важность работы учителя-дефектолога, а также особое внимание Министерства к вопросам повышения качества образования обучающихся с особыми образовательными потребностями.

Лариса Фальковская высоко оценила возможность профессионального диалога в рамках конкурса, который способствует решению трудных педагогических задач, стоящих перед специалистами сегодня. Она подчеркнула важность выполнения поручений Президента Российской Федерации по подготовке профессиональных кадров по направлениям «Коррекционная педагогика» и «Коррекционная психология».

Награждение абсолютного победителя конкурса состоится 10 октября на сцене Государственного Кремлёвского дворца в рамках церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса «Учитель года – 2021».

Всего на конкурс было подано 67 заявок от учителей-дефектологов дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, центров психолого-педагогической, социальной и медицинской помощи из разных регионов России.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2021» направлен на повышение профессионального уровня и наиболее полную реализацию творческого потенциала дефектологов и логопедов.

Учредитель конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации, оператор – Институт коррекционной педагогики РАО.