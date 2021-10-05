Амаль и Джордж Клуни впервые за долгое время вышли вместе в свет

Вадим Карасев

Вчера в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма The Tender Bar (картина пока не получила названия в российском прокате), режиссером которого выступил 60-летний Джордж Клуни. Поддержать его пришла 43-летняя супруга Амаль.

На публике она появилась в черно-белом платье. Образ Амаль дополнила босоножками, украшенными кристаллами, и черным клатчем. Пара казалась очень счастливой и позировала фотографам в обнимку.









И хотя выход супругов в свет был приурочен к премьере нового фильма Клуни, конечно, не обошлось без вопросов об их личной жизни. Так, Джорджа и Амаль спросили о детях, четырехлетних близнецах Элле и Александре, и жизни с ними на карантине.

Актер отметил, что, когда все началось, их детям было всего 2,5 года, так что они пропустили не так уж и много.

Мне не пришлось учить их тригонометрии,

— пошутил он.

А Амаль добавила, что ее муж был отличным педагогом, но не упускал возможности иногда использовать альтернативные методы обучения.

Сейчас он в основном учит их всяким шалостям и проказам. Но мы посмотрим, получит ли это развитие,

— добавила она.

Актер выразил уверенность, что все это он делает не зря.

Я думаю, со временем это окупится,

— сказал Джордж.





Когда Амаль спросили, как их семье удалось найти баланс между личной и профессиональной жизнью в условиях пандемии, она сказала, что ей очень повезло с партнером.

Наверно, мы похожи на многие семьи, где работают оба родителя. Мне повезло, потому что у меня есть партнер, который оказывает большую поддержку. И мы действительно много ездим по миру, и я чувствую себя очень счастливой,

— сказала адвокат по правам человека.

Джордж и Амаль Клуни женаты семь лет. Актер признавался, что Амаль покорила его с первого взгляда, и вскоре он сделал первый шаг, пригласив ее на свидание. Она ответила ему взаимностью. Через несколько месяцев после знакомства Джордж сделал Амаль предложение руки и сердца, на которое она ответила согласием. В сентябре 2014 года пара сыграла свадьбу, а в 2017 году у них родились близнецы. По словам Клуни, встреча с возлюбленной полностью изменила его жизнь. Только теперь он понял, насколько пустой она была раньше.





Мариана Панкина