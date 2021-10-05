Артамонов рассказал, какие инициативы Совфеда найдут место в бюджете следующей трехлетки

01:17 Автор: Валерий Филоненко

В проекте бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов учтено предложение сенаторов о создании механизма софинансирования расходов регионов по капремонту и ремонту автодорог за счет доходов федерального бюджета от акцизов на нефтепродукты, производимых на территории России. Об этом в интервью «Парламентской газете» сообщил председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Также, по инициативе сенаторов, кабмин предусмотрел в проекте увеличение объемов межбюджетных трансфертов на финансирование дорожной деятельности в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели в 2022 году направят 117,7 миллиарда рублей, в 2023 году — 197,6 миллиарда рублей и в 2024 году — 261,7 миллиарда.

Кроме того, что очень важно для регионов, по предложениям сенаторов, заложено увеличение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ — в 2022 году на 5,6 процента к 2021 году (что выше уровня инфляции), в 2023 году — на 1,7 процента к 2022 году, в 2024 году — на 2,5 процента к 2023 году.

В бюджет заложили деньги на капремонт школ и оздоровление реки Дон

«Помимо этого, в проекте федерального бюджета учтены наши предложения по финансированию мероприятий по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон, — отметил Анатолий Артамонов. — Приняты во внимание и наши предложения по софинансированию расходов регионов на капремонт зданий общеобразовательных организаций на 2022-2024 годы — по 66,9 миллиарда рублей ежегодно».

А еще планируется подготовка специальной программы капитального ремонта школ, рассчитанной на пять лет, с приоритетом в части сельских школ, уточнил сенатор.

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