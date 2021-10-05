Боги, короли, огонь и кровь: вышел первый тизер "Дома дракона" — приквела "Игры престолов"

Вадим Карасев

Канал HBO представил первый тизер приквела одного из самых популярных сериалов современности "Игра престолов" под названием "Дом дракона". Минутный ролик, состоящий из первых кадров нового шоу, подробности сюжета почти не раскрывает. Однако можно увидеть ключевых персонажей "Дома драконов" в исполнении Пэдди Консидайна, Мэтта Смита, Стива Туссена, Риса Иванса, Оливии Кук, Эммы Д'Арси и многих других.





Судя по первым кадрам, в приквеле "Игры престолов" также будет много сражений на мечах, тайн, заговоров и кровопролитных войн.

Боги, короли, огонь и кровь... Мечты не делают нас королями. Это делают драконы,

— зловеще говорится в тизере.





Эмма Д'Арси и Мэтт Смит в сериале "Дом дракона"





Милли Олкок в сериале "Дом дракона"





Кадр из сериала "Дом дракона"

Новое шоу HBO расскажет о событиях, которые произошли за 200 лет до падения трона. В центре сюжета окажется гражданская война между предками Дейенерис Таргариен — принцессой Рейнирой и принцем Эйгоном II. Роль Рейниры в "Доме дракона" досталась Эмме Д'Арси, а вот кто сыграет ее главного врага, пока держится в секрете.





Эмма Д'Арси и Мэтт Смит в сериале "Дом дракона"





Соноя Мидзуно в сериале "Дом дракона"





Кадр из сериала "Дом дракона"





Слухи о выходе приквела пошли почти сразу же после завершения сериала "Игра престолов", а в 2020 году HBO подтвердил запуск "Дома драконов". В основу сценария шоу лег роман Джорджа Мартина "Пламя и кровь", а одним из шоураннеров проекта стал Мигель Сапочник, который ранее работал и над "Игрой престолов". Всего выйдет 10 эпизодов шоу. Точная дата премьеры пока неизвестна: она запланирована на весну 2022 года.





Милли Олкок в сериале "Дом дракона"





Кадр из сериала "Дом дракона"





Оливия Кук в сериале "Дом дракона"





Стив Туссэн в сериале "Дом дракона"Яна Марковская