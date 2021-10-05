Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Цена газа в Европе достигла 1350 долларов за тысячу кубометров

Цена газа в Европе достигла 1350 долларов за тысячу кубометров

15:29  Автор: Иван Рощепий



Стоимость фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов 5 октября достигла 1350 долларов за тысячу кубометров, что стало абсолютным рекордом. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигала 1354 долларов за тысячу кубометров или 112 евро за МВт·ч, пишет ТАСС.

На прошлой неделе цена газа в Европе впервые в истории превысила одну тысячу долларов за тысячу кубических метров, а затем и 1100 долларов. Накануне она достигла 1200 долларов.

Рост цен связан с тем, что запасы газа в европейских хранилищах по состоянию на конец сентября 2021 года остаются на минимальном за многие годы уровне. Отставание по заполненности, по сравнению с прошлым годом, оценивается в 20,5 миллиарда кубических метров газа.



82
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Украине и Грузии предрекли конфликт из-за ареста Саакашвили
Украине и Грузии предрекли конфликт из-за ареста Саакашвили
Космический аппарат BepiColombo провел первый гравитационный маневр у Меркурия
Космический аппарат BepiColombo провел первый гравитационный маневр у
Боги, короли, огонь и кровь: вышел первый тизер "Дома дракона" — приквела "Игры престолов"
Боги, короли, огонь и кровь: вышел первый тизер "Дома
Екатерина Костылева из Тюменской области стала учителем года России – 2021
Екатерина Костылева из Тюменской области стала учителем года России –
Призёры конкурса «Учитель года России – 2021» ответили на вопросы о своей профессии
Призёры конкурса «Учитель года России – 2021» ответили на вопросы о
В Москве на 32 площадках начались соревнования отборочного тура столичного чемпионата «Абилимпикс-2021»
В Москве на 32 площадках начались соревнования отборочного тура
В Москве в Музее военной формы 5 октября откроется выставка «Кадетская перекличка»
В Москве в Музее военной формы 5 октября откроется выставка
На заключительном этапе конкурса «Воспитатель года России – 2021» определили порядок выступления конкурсантов
На заключительном этапе конкурса «Воспитатель года России – 2021»
В Калининградской области в четвертый раз стартовал проект «Билет в будущее»
В Калининградской области в четвертый раз стартовал проект «Билет в
Онлайн-консультации «На все 100» начались с географии
Онлайн-консультации «На все 100» начались с географии
Россиянин попал под следствие за оскорбление замгенпрокурора Белоруссии в Telegram
Россиянин попал под следствие за оскорбление замгенпрокурора
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 5 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 5 октября 2021 года

Топ на сегодня

Власти Карачаево-Черкесии за три года намерены создать в 13 детских садах республики более 1 тыс. мест
Власти Карачаево-Черкесии за три года намерены создать в 13 детских
«Орлёнок» примет Всероссийский юношеский педагогический форум
«Орлёнок» примет Всероссийский юношеский педагогический форум
Павел Табаков рассказал о воспитании годовалой дочери: "У меня нормальная роль папы"
Павел Табаков рассказал о воспитании годовалой дочери: "У меня
Карди Би стала звездой Недели моды в Париже — все благодаря очень ярким нарядам
Карди Би стала звездой Недели моды в Париже — все благодаря очень
В новом учебном году в Новосибирской области открылось 105 центров «Точка роста»
В новом учебном году в Новосибирской области открылось 105 центров

Еще по теме

Стоимость газа на Украине приблизилась к $1500
Цены на газ в Европе приближаются к $1000
Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,17%
Цены на газ в Европе рекордно упали