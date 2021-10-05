Цена газа в Европе достигла 1350 долларов за тысячу кубометров

15:29 Автор: Иван Рощепий

Стоимость фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов 5 октября достигла 1350 долларов за тысячу кубометров, что стало абсолютным рекордом. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигала 1354 долларов за тысячу кубометров или 112 евро за МВт·ч, пишет ТАСС.

На прошлой неделе цена газа в Европе впервые в истории превысила одну тысячу долларов за тысячу кубических метров, а затем и 1100 долларов. Накануне она достигла 1200 долларов.

Рост цен связан с тем, что запасы газа в европейских хранилищах по состоянию на конец сентября 2021 года остаются на минимальном за многие годы уровне. Отставание по заполненности, по сравнению с прошлым годом, оценивается в 20,5 миллиарда кубических метров газа.

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