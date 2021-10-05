Духовные чакры Аджна и Сахасрара: как их раскрыть по Знаку Зодиака

Вадим Карасев

Человек должен развиваться в двух направлениях — в физическом и в духовном. За наш духовный мир отвечают главным образом две верхние чакры: Аджна и Сахасрара. Астрологи рассказали, как вы можете их активизировать по Знаку Зодиака.

Старайтесь всегда заниматься духовным развитием. В этом вам помогут девять самых эффективных способов. Они изменят вашу жизнь к лучшему, укрепят чакры и сделают вас сильнее ментально. Также следуйте рекомендациям для вашего Знака.

Овен

Овнам для открытия высших духовных чакр требуется постоянное обучение. Многие люди этого Знака полагают, что знают всё, что им требуется. Однако такая пауза лишает их духовной силы и энергии, поэтому постоянно нужно учиться чему-то новому.

Телец

Тельцам для того, чтобы открыть верхние чакры, стоит быть щедрее и добрее в целом. Добрые дела и поступки помогают в активизации полезных энергетических процессов внутри биополя. Не нужно скупиться на помощь друзьям, коллегам и товарищам. Это лучший способ духовного пробуждения для Тельцов.

Близнецы

Близнецам ни в коем случае нельзя лениться. В моменты, когда ничего не хочется делать, верхние чакры этих людей моментально закрываются. Особенно это касается Аджны. Появляются апатия и уныние. Близнецам стоит как можно больше общаться с людьми. Это поможет в активации Сахасрары.

Рак

Ракам для поддержания нормальной работы этих двух чакр стоит почаще заниматься духовными практиками. К таковым относятся медитации, аффирмации, молитвы. Если этого не делать, сознание Раков быстро увядает, появляются дурные мысли, страхи, комплексы и сомнения.

Лев

Львам хорошо помогает открывать верхние чакры ароматерапия. Если человек этого Знака почувствует, что не может принимать сложные решения, пришла пора зажечь лампу с эфирным маслом жасмина или мяты. Если нет лампы, можно зажечь ароматические палочки с теми же запахами.

Дева

У Дев верхние чакры почти всегда открыты. Им нужно поддерживать их в рабочем состоянии. Для этого стоит воспользоваться источниками подпитки — камнями-талисманами. К самым полезным камням в этом плане можно отнести нефрит, аквамарин, топаз.

Весы

Весам для открытия Сахасрары и Аджны астрологи рекомендуют почаще заниматься творчеством. Это может быть музыка, рисование — всё, что угодно. Если Весы начнут создавать что-то прекрасное или учиться этому, их захлестнет порыв положительной энергии, который будет питать эти чакры.

Скорпион

Скорпионам для поддержания верхних чакр в нормальном состоянии стоит избегать болезней, физической слабости и безделья. Астрологи советуют представителям данного Знака больше и чаще заниматься спортом. Это очень важно, ведь в здоровом теле — здоровый дух.

Стрелец

Стрельцы очень умны и развиты духовно, поэтому им, как и Девам, нужно всего лишь пользоваться правильными источниками полезной энергии для этих чакр. К таковым относятся камни цитрин, янтарь, авантюрин, турмалин и лазурит, а также золотые украшения.

Козерог

Козерогам для активации верхних энергетических центров стоит чаще бывать на свежем воздухе и проветривать помещение. Также астрологи настоятельно рекомендуют периодически выезжать на природу — подальше от городской суеты и вечных проблем с работой.

Водолей

Водолеям очень нужно периодически отправляться в поездки, изучать новые места, бывать в новых мечтах и заниматься чем-то новым. Рутина сильно замедляет энергетический обмен между верхними чакрами. Если вдруг жить стало скучно, необходимо срочно это как-то менять.

Рыбы

Рыбы могут открыть Аджну и Сахасрару при помощи использования правильных цветов в одежде. Аджну открывает одежда цвета индиго, а также платиновые украшения. Сахасрару делают сильнее фиолетовый и сиреневый оттенки. Для активации этой чакры также важно помнить о необходимости использования синего цвета в одежде.