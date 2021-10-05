Екатерина Костылева из Тюменской области стала учителем года России – 2021

В День учителя в московском историческом парке «Россия – Моя история» названо имя победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021». Им стала Екатерина Костылева, учитель физики гимназии № 16 города Тюмени (Тюменская область), информирует Минпросвещения России.

Имя победителя назвали заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, председатель Большого жюри Всероссийского конкурса «Учитель года России» Виктор Садовничий. В торжественной церемонии объявления учителя года России – 2021 принял участие Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Победитель был определён в ходе финального испытания для призёров конкурса – «Пресс-конференции «Вопрос учителю года». Конкурсанты в режиме реального времени отвечали на вопросы известных общественных деятелей, актёров, представителей родительского и педагогического сообществ.

Награждение победителя состоится на торжественной церемонии в Государственном Кремлёвском дворце 10 октября, где учителю года России – 2021 будет вручен главный приз конкурса – Большой хрустальный пеликан. Также победитель конкурса станет советником Министра просвещения Российской Федерации на общественных началах.

Сразу после объявления победителя в московском историческом парке «Россия – Моя история» торжественно откроется выставка «Роль учителя в истории России». Её первыми гостями станут 85 педагогов – участников конкурса «Учитель года – 2021».

Кроме того, в стране продолжается первая Неделя учителя, мероприятия которой посвящены профессии педагога и направлены на её популяризацию.

Всероссийский конкурс «Учитель года России» был и остаётся одним из самых масштабных и значимых событий в сфере педагогики. Конкурс важен не только для педагогических работников, он становится механизмом популяризации профессии и повышения статуса учителя, демонстрирует всей стране достижения системы образования и перспективы её развития.

Конкурс всегда был в фокусе внимания руководства страны, и в настоящий момент развитие педагогического состязания определяется поручениями Президента Российской Федерации Владимира Путина. В ходе встречи с лауреатами 2020 года Президент высказал пожелание модернизировать конкурс таким образом, чтобы сделать лучших учителей страны известными и узнаваемыми.

В 2021 году Всероссийский конкурс «Учитель года России» проходит 32-й раз. Испытания федерального этапа организованы в Ростове-на-Дону. Такую возможность Ростовская область получила благодаря победе учителя математики Лицея классического элитарного образования города Ростова-на-Дону Михаила Гурова в конкурсе «Учитель года России – 2020», финал которого проходил в Волгограде.

Учредители Всероссийского конкурса «Учитель года России» – Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования и АО «Издательский дом «Учительская газета».