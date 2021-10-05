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Forbes опубликовал рейтинг крупнейших иностранных компаний в России

Forbes опубликовал рейтинг крупнейших иностранных компаний в России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых крупных иностранных компаний, работающих в России. В перечень вошли 50 фирм, и лидером среди них стал производитель сигарет Philip Morris из Швейцарии с выручкой 359,5 млрд руб. за 2020 год.

На втором месте расположилась Leroy Merlin (Франция, 347,2 млрд руб.), на третьем — немецкая компания Volkswagen Group (319,7 млрд руб.). В пятерку лидеров также вошла швейцарская Japan Tobacco International (311,8 млрд руб.) и французский концерн Groupe Renault (310 млрд руб.).

За ними в списке следуют Groupe Auchan (Франция) — 273,7 млрд руб., Apple (США) — 266,3 млрд руб., Toyota Motor (Япония) — 263,9 млрд руб., Samsung Electronics (Корея) — 246 млрд руб., IKEA (Швеция) — 245,6 млрд руб.

В рейтинг вошли компании, более чем на 50% принадлежащие иностранным владельцам. Туда не включили банки, страховые, лизинговые, инвестиционные и другие финансовые организации ввиду их существенных отличий от торговых и промышленных фирм в бизнесе и бухгалтерском учете. Не учли и предприятия, деятельность которых сводится к управлению активами.

Больше всего в РФ оказалось компаний из США, Германии и Франции, а наиболее широко в стране представлены сферы автомобилестроения, пищевой промышленности и торговли. За прошлый год фирмы из перечня совокупно заработали 7,2 трлн руб., на 2% больше, чем годом ранее. Однако динамика роста их суммарной выручки за три года снизилась с 10% до 2%.

Ранее Ruposters писал, что Forbes назвал российских бизнесменов с самыми большими доходами.

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По материалам: uposters.ru

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