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Гадание на червовых картах на любовь

Гадание на червовых картах на любовь

Гадания на картах — популярный способ узнавать будущее и находить ответы на волнующие вас вопросы. Эксперты поделились простыми гаданиями на червовых картах, которые помогут узнать будущее в любви.


Ранее мы рассказывали про гадания на свечах и на картах Таро. Настало время ознакомиться с очень простыми гаданиями на любовь. Для этого вам понадобится только колода карт. Помните о том, что колода из тридцати шести карт должна быть не игральной. Они должны лежать в отдельном месте, куда никто не должен заглядывать. Эту колоду никто не должен трогать.

Гадание на любовную совместимость

Это гадание крайне простое. Вам нужно взять червовые цифры: шестерку, семерку, восьмерку, девятку и десятку. Начните думать о человеке, с которым вам очень хочется построить отношения. Далее хорошенько перемешайте эти карты и произнесите заговор: «Подходит или нет — хочу узнать я поскорей. Дайте карты мне ответ — будет нам полегче или потрудней».

После этого начните выкладывать карты слева направо. Первая карта указывает на то, сколько у вас будет трудностей в отношений. Чем карта меньше, тем лучше. Последняя указывает на совместимость. Чем она больше, тем выше совместимость. Если вы перемешали карты, а потом выложили их по порядку (6, 7, 8, 9, 10 или 10, 9, 8, 7, 6), то это значит, что ваши отношения с высокой вероятностью являются кармическими. В первом случае это благополучные кармические отношения, ведь человек предначертан вам судьбой, чтобы сделать вашу жизнь лучше. Во втором случае — если карты расположились в порядке убывания — отношения являются кармическими, но их задачей является искупление грехов. Они будут сложными, но не обязательно недолговечными.

Гадание на суженого


Если у вас есть претенденты на роль второй половинки, то просто запишите их имена и в случайном порядке присвойте им карту. Максимально можно выбрать девять претендентов, так как червовых карт всего девять.

После того, как вы записали имена напротив карт на листочке, произнесите: «Карты мне расскажут, карты все покажут. Любовь мою раскроют, на судьбу укажут». После этого нужно очень хорошо помешать карты и выбрать из них не глядя любую. Это и будет ваш суженый.

Если вы не знаете своего суженого или у вас нет поклонника, то вы можете узнать, в какой сфере он работает, произносим тот же заговор, хорошенько мешаем карты, а затем достаем одну из них:


шестерка — он работает в сфере продаж, менеджер или продавец;
семерка — он адвокат, преподаватель или писатель;
восьмерка — он работает в сфере обслуживания: бармен, официант;
девятка — он врач или психолог;
десятка — он занимает какую-то высокую должность, у него много подчиненных, он бизнесмен;
валет — он работает за рулем;
дама — у него творческая профессия;
король — он полицейский, военный или пожарный;
туз — у него очень необычная профессия.

Это гадание поможет вам узнать, где нужно искать мужчину мечты. Пользуйтесь им в том случае, если у вас нет никого на примете.

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По материалам: dailyhoro.ru

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