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Глава банка "Открытие" призвал "отсечь" от бюджетных денег часть россиян, пользующихся выплатами на детей

Глава банка "Открытие" призвал "отсечь" от бюджетных денег часть россиян, пользующихся выплатами на детей

Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов заявил, что часть россиян, пользующихся выплатами государства на детей, в действительности в этих деньгах не нуждаются. Банкир встал на защиту бюджетных средств и предложил "отсечь" эту категорию заявителей.

Как сообщает URA.ru, председатель правления банка даже придумал способ, как не допустить до 25% россиян к положенным им выплатам: он предложил сделать порядок получения денег заявительным. По расчету Задорнова, каждый пятый или даже каждый четвертый после этого постесняется обращаться к государству. Банкир также придумал оригинальную форму заявления.

"Давайте простое действие – пускай человек напишет, что он реально нуждается, пускай напишет: "Да, я бедный, я нуждаюсь, чтобы мои дети получили 10 тысяч рублей". Простой заявительный порядок", – сказал он.

Согласно указу президента Владимира Путина, единоразовые и регулярные выплаты получают широкие слои населения: семьи с детьми различных возрастных категорий, пенсионеры, военнослужащие, учителя и не только. Глава государства пообещал, что выплаты продолжатся и дальше, как только возникнет необходимость поддержать определенные категории россиян.

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По материалам: uposters.ru

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