Глава банка "Открытие" призвал "отсечь" от бюджетных денег часть россиян, пользующихся выплатами на детей

Вадим Карасев

Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов заявил, что часть россиян, пользующихся выплатами государства на детей, в действительности в этих деньгах не нуждаются. Банкир встал на защиту бюджетных средств и предложил "отсечь" эту категорию заявителей.



Как сообщает URA.ru, председатель правления банка даже придумал способ, как не допустить до 25% россиян к положенным им выплатам: он предложил сделать порядок получения денег заявительным. По расчету Задорнова, каждый пятый или даже каждый четвертый после этого постесняется обращаться к государству. Банкир также придумал оригинальную форму заявления.

"Давайте простое действие – пускай человек напишет, что он реально нуждается, пускай напишет: "Да, я бедный, я нуждаюсь, чтобы мои дети получили 10 тысяч рублей". Простой заявительный порядок", – сказал он.

Согласно указу президента Владимира Путина, единоразовые и регулярные выплаты получают широкие слои населения: семьи с детьми различных возрастных категорий, пенсионеры, военнослужащие, учителя и не только. Глава государства пообещал, что выплаты продолжатся и дальше, как только возникнет необходимость поддержать определенные категории россиян.