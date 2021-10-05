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Голикова: в России резко возросла заболеваемость коронавирусом среди детей

Голикова: в России резко возросла заболеваемость коронавирусом среди детей

16:39  Автор: Кристина Стащенко


Источник: РИА Новости



Заболеваемость коронавирусом среди детей возросла, причина этого в самолечении, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА Новости. 

«Кратно, к сожалению, по сравнению с прошлым годом у нас возросла заболеваемость среди детского населения, связанная в основном с заболеваемостью в семьях, несвоевременном обращении к врачам и самолечением родителей», — сказала она на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Голикова также отметила, что максимальная доля всех случаев заболевания приходится на коронавирус, который протекает в форме ОРВИ. 

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По информации вице-премьера, вакцинацию от COVID-19 в России завершили 42,2 миллиона человек, повторно привились 1,9 миллиона. Среди людей старше 65 лет вакцинировались 40,5 процента граждан. 

Для достижения коллективного иммунитета в России необходимо привить еще 35,9 миллиона человек и повторно вакцинировать 7,6 миллиона, сообщила Голикова. 

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что коронавирусная инфекция COVID-19 «становится злее», при этом уровень иммунизации населения недостаточен, умирают не сделавшие прививку граждане. 

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, за минувшие сутки в России от коронавируса скончалось 895 человек — это новый максимум с начала пандемии. Общее число летальных исходов — 211 696. Также за последние сутки выявили 25 110 случаев инфицирования, заразившихся обнаружили во всех 85 регионах страны. Из них в Москве — 3827, в Санкт-Петербурге — 1894, в Московской области — 1788. Общее число заболевших достигло 7 637 427. 


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По материалам: pnp.ru

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