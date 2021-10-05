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Иран закрыл свое небо для ВВС Азербайджана

Иран закрыл свое небо для ВВС Азербайджана

Власти Ирана запретили военным самолетам Азербайджана появляться в своем воздушном пространстве – это произошло на фоне серьезного охлаждения отношения между странами.

Несколько дней назад Иран начал крупномасштабные военные учения на границе с Азербайджаном. Тегеранские политики при этом неоднократно высказывались о том, что официальный Баку, вероятно, сотрудничает с Израилем – еврейское государство якобы угрожает иранцам "устами азербайджанской стороны".

По словам командующего Сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции Мохаммада Пакпура, Иран "не намерен терпеть, чтобы его соседи служили базой для фальшивого сионистского режима". В свою очередь глава МИД страны Хоссейн Амир Абдоллахиан пообещал: случае агрессии ближайшим государствам грозят "жесткие меры".

В самом Азербайджане критикуют учения у границы и напоминают, что такого не было за все 30 лет независимости страны. По словам президента Ильхама Алиева, когда южные рубежи в районе Карабаха контролировали армяне, иранцы вели себя спокойнее, а теперь проявляют "эмоциональную реакцию".

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По материалам: uposters.ru

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