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Энергетическая польза свежих овощей в рационе

Энергетическая польза свежих овощей в рационе

Многие люди редко едят свежие овощи, но это неправильно, ведь овощи полны витаминов, а также полезны с точки зрения биоэнергетики. Эксперты рассказали всё о пользе овощей для нашей ауры.


Ранее мы рассказывали о целебных и магических свойствах сельдерея, ревеня и многих других растений, но не только они могут приносить нам пользу. И магические травы, и любые овощи обладают мощной силой, которая позволяет нам становиться лучше. Именно поэтому пришло время ознакомиться с тем, какова их польза.

Овощи дают позитивную энергетику

Люди, которые едят овощи, причем свежие, гораздо добрее, чем те, кто этого не делает. Созидательная сила природы оказывает благотворное воздействие на наше сознание.

Для этого совсем не нужно становиться вегетарианцем. Просто добавьте в свой рацион немного свежих овощей. Ешьте раз в день хотя бы немного салата.

Овощи помогают забывать обиды


Обидчивость — большая проблема людей, которые едят много мяса, но почти не употребляют в пищу овощи. Легкая энергетика овощей помогает забывать все плохое быстрее.

Овощи делают нас выносливыми физически

Они легкие для пищеварительного тракта, но при этом полны энергии. В них содержится много углеводов, клечатки, полезных микроэлементов.

Очень хорошо, если вы сами вырастили то, что съели. В таком случае у вас будет еще больше энергии, потому что ваша еда в таком случае будет пропитана любовью. Такие овощи полезны вдвойне.

Связь между цветом овощей и их энергетикой

Светлые овощи дают больше физических сил, а темные больше интеллектуальных. Это значит, что вы можете выбирать то, что наилучшим образом подойдет вам в каждый конкретный день.


Например, обычный баклажан поможет принимать правильные решения. Зеленый спелый огурец даст вам энергию для путешествия. Красное яблоко поможет пробудить разум, а желтое — тело.

Овощи открывают чакры

Они способны открывать наши чакры, причем не какие-то конкретные, а все сразу. Салат из овощей, тем более своих, свежесобранных — это способ активизировать и верхние, и нижние чакры.

Это значит, что овощи делают нас успешнее в любви, в финансовой сфере, улучшают настроение и укрепляют энергетическое здоровье.

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По материалам: dailyhoro.ru

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