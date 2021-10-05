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Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправились в космос с космодрома Байконур

Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправились в космос с космодрома Байконур

В мае стало известно, что 37-летняя актриса Юлия Пересильд и 38-летний кинорежиссер Клим Шипенко 5 октября отправятся на МКС, где пройдут съемки фильма "Вызов", на корабле "Союз МС-19" с космодрома Байконур. И сегодня за их историческим полетом наблюдает вся страна. Первый канал проводит прямую трансляцию, комментируют которую известный журналист и телеведущий Владимир Познер и космонавт Александр Мискуркин.

Только что произошел старт ракеты с космодрома Байконур.


Юлия Пересильд, Клим Шипенко и Антон Шкаплеров






Онлайн-трансляция проходит в прямом эфире на четырех языках: русском, английском, французском и испанском, так что посмотреть ее смогут не только русскоязычные зрители.

Помимо Пересильд и Шипенко, в основной экипаж также вошел космонавт Антон Шкаплеров, а в дублирующий — космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин.



Юлия Пересильд, Антон Шкаплеров и Клим Шипенко

Для полета Пересильд и Шипенко в течение нескольких месяцев проходили специальную подготовку, которая включала в себя испытания на центрифуге, вибростенде, ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости и парашютную подготовку. По словам Юлии Пересильд, это было весьма непросто.

Слово "тяжело" не подходит — оно какое-то обычное и легкое. Формулировать, "как это было", будем потом. А пока — учиться, учиться и еще раз учиться. Терпеливо слушая замечания...

— делилась актриса.



Финальная стадия подготовки прошла на космодроме Байконур, где съемочной команде предстояли тренировки в транспортном пилотируемом корабле "Союз МС-19", тесты в полетных скафандрах "Сокол КВ-2", вестибулярные и гипоксические тренировки, занятия по стыковке и многое другое.

Фильм "Вызов" — первая художественная картина, съемки которой проходят на МКС. Он станет частью научно-просветительского проекта, цель которого — показать, что полеты в космос становятся доступны для всех людей. По сюжету фильма женщине-врачу предстоит за месяц пройти подготовку к полету на МКС, чтобы спасти жизнь космонавта.

Возвращение экипажа на Землю запланировано на 17 октября.




Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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