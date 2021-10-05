«Юнармия» и Российское движение школьников объявили кастинг второго сезона реалити-шоу «Защитники»

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» и Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» объявили кастинг второго сезона реалити-шоу «Защитники», сообщает пресс-служба «Юнармии».

Отмечается, что легенда проекта сохраняется: подростки из разных регионов России под неусыпным контролем видеокамер и звездных наставников пытаются «выживать» в непривычных для себя условиях и доказывать, что именно они достойны звания «Защитник».

«Первые «Защитники» набрали больше миллиона просмотров. Кто-то принял реалити, кто-то нет, но однозначно все обсуждали. А значит, мы затронули что-то очень важное. Поэтому спустя год мы возвращаемся. С другими наставниками, с другими конкурсами, с другими сюжетными линиями, с проделанной работой над ошибками. Но с неизменным посылом дать подросткам шанс проявить себя и войти в историю. Как минимум в историю проекта «Защитники», – подчеркнул начальник Главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный.

«В первом сезоне нашего экстремального шоу мы дали возможность ребятам получить весь спектр эмоций от испытаний, глубже понять сложность и важность такой подготовки, пробудили в них выносливость, помогли развить навыки дисциплинированности, ловкости и силы, а главное – дали понимание того, кто же такие защитники Отечества. В новом сезоне «Защитников» участников ждет не меньшее испытание сил и воли, а зрителей – еще больший азарт и переживания за своих героев», – отметила исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

Президент России Владимир Путин 29 октября 2015 года подписал указ о создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Организация создана в целях «совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей».

Движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны Российской Федерации и поддержано президентом России. Оно призвано объединить все организации, занимающиеся допризывной подготовкой граждан.

Цель движения – вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героям, выдающимся ученым и полководцам. Вступить в «Юнармию» может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. Участники движения в свободное от учебы время будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях.