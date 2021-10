Как и почему южнокорейский сериал "Игра в кальмара" попал в топ Netflix и покорил весь мир

Вот уже несколько дней в сети только и говорят что о новом южнокорейском сериале Netflix "Игра в кальмара", который вышел 17 сентября. Ожидали ли его создатели, что он вызовет у публики (причем во всем мире) такой интерес, сказать сложно. Однако он не только вмиг попал в топ стримингового сервиса, но и возглавил рейтинг. Момент стал историческим — многосерийная драма "Игра в кальмара" стала первым южнокорейским сериалом, оказавшимся на первой строчке в списке самых популярных лент Netflix. Это вдвойне удивляет еще и потому, что, кроме Южной Кореи, нигде рекламы сериала в преддверии его выхода не было. Во многом своей мировой популярностью он обязан тиктокерам, влюбившимся в шоу. Сериал стал очень популярен в сети, породил огромное количество мемов и челленджей, так популярных у подростков. Публикуя в соцсети большое количество видеороликов, посвященных сериалу, тиктокеры и вывели его в топ. Чем шоу покорило публику и почему заставило говорить о себе весь мир, пробуем разобраться в нашем материале.





О чем

В центре сюжета сериала — группа людей, которая принимает приглашение незнакомца поучаствовать в состязании. За победу в нем обещана очень крупная денежная награда. Им предстоит пройти шесть детских игр, но финал каждой будет неминуемо заканчиваться трагедией, ведь это будут игры на выживание. После их окончания в живых останется только один участник, другим же суждено умереть. За победу будут бороться погрязший в долгах игроман, ворующий деньги у собственной матери, беженец из Пакистана, сбежавшая из Северной Кореи в поисках лучшей жизни юная девушка, страдающий слабоумием старик, обанкротившийся финансист, которого полиция разыскивает за мошенничество, и многие другие. Каждого из них преследуют призраки прошлого, а жестокая реальность и жалкая жизнь становятся для них тяжелым грузом. Всех их объединяет не только затруднительное финансовое положение, но и желание победить любой ценой.

Сериал состоит из одного сезона, который включает в себя девять эпизодов продолжительностью по часу каждый. Разговоров о продлении его на второй сезон пока не идет.

Шоу снято в жанре игры на выживание (или игрового квеста), а в Южной Корее и Японии такие телешоу пользуются огромной популярностью.

Netflix описывает сериал так:

Сотни игроков, остро нуждающихся в деньгах, принимают странное приглашение поучаствовать в детских играх. Внутри их ждет заманчивый приз со смертельно высокими ставками.





Пак Хэ Су, Ли Джон Джэ и Чо Хо Ен в сериале "Игра в кальмара"

Клюнуть, конечно, на такое описание можно — звучит оно, признаться, довольно интригующе. Однако оно вполне могло бы подойти многим голливудским триллерам, экшенам и боевикам, которые мы все уже видели.





Вероятно, большинство зрителей как раз и купилось на любопытный сюжет (сериал точно не обещает быть скучным, почему бы не скрасить унылые осенние вечера?), однако это была только наживка. На деле все оказалось гораздо глубже, драматичнее и сложнее, чем могло показаться на первый взгляд.





Захватывающий триллер периодически уступает место настоящей драме, а затем кровавый экшен вновь выходит на первый план — и так на протяжении всех девяти серий. Это и держит зрителя в напряжении, и заставляет рефлексировать.





Безусловно, особняком здесь выступает тема человеческой жадности, алчности и жажды наживы, которая способна многих людей превратить в животных. Но едва ли все так однозначно: если одни стремятся к богатству исключительно ради собственного блага, то другие делают это из-за большой нужды и ради близких. Погрязший в долгах главный герой готов пойти на все, чтобы оплатить лечение матери и видеться с дочерью, молодая девушка, сбежавшая из Северной Кореи, рискует жизнью ради младшего брата, который живет в приюте, а беженец из Пакистана пытается прокормить семью.





Сюжет

Сериал начинается с истории Сон Ги Хуна — мужчины средних лет, который в разводе и живет с матерью. От бывшей жены у него есть дочь, которую он очень любит, но она живет с мамой и отчимом. Как выясняется, они собираются переезжать в США. Сон Ги Хун погряз в долгах: он должен не только банку, но и кредиторам, которые не отличаются добродушием и намерены вернуть все до последней воны. Главному герою чуждо трудолюбие — он предпочитает легкие деньги и играет на скачках. Сон Ги Хун настолько жалок, что даже не может толком поздравить дочь с днем рождения: вместо обещанного дорогого подарка он дарит ей зажигалку в виде пистолета, а ужинать ведет не в роскошный ресторан, как обещал, а в уличную забегаловку.





Ли Джон Джэ в сериале "Игра в кальмара"

Когда случайный незнакомец предлагает Сон Ги Хуну сыграть на деньги в игру, напоминающую сотки, тот соглашается (по правилам игры в сотки игрок, держа в руках сотку, должен был ударить другую так, чтобы она в результате удара перевернулась лицевой стороной, тогда он может забрать ее себе). То и дело проигрывая, он платит собственным лицом — его оппонент каждый раз отвешивает ему щедрую пощечину. Когда выиграть наконец удается Сон Ги Хуну, его радости нет предела. Незнакомец не только дает ему обещанную награду в 100 000 вон (примерно 6 000 рублей), но и оставляет ему визитку с предложением поучаствовать в игре. Падкий на легкие деньги, главный герой его предложение принимает и вскоре оказывается вместе с другими 455 участниками в неизвестном изолированном помещении на острове. Здесь у каждого из них свой номер, они одеты в одинаковую форму, а связи с внешним миром у них нет — мобильные телефоны отобрали при "заселении".





Организаторы предлагают им сыграть в шесть детских игр, за прохождение которых обещана награда почти в 39 миллионов долларов. Правила простые — не проиграть. В противном случае их ждет смерть. Вот только узнают они это не заранее, а только во время первой игры. И для них это станет настоящим шоком. Вскоре они поймут, что все игры окажутся не такими безобидными, как они думали, а дойти до финала сможет только один игрок.





Ли Джон Джэ в сериале "Игра в кальмара"





Ближе к концу первой серии зрители увидят и других ключевых персонажей: северокорейскую беженку, страдающего от деменции умирающего старика, пакистанского иммигранта, финансиста, которого обвиняют в крупном мошенничестве. В последнем Сон Ги Хун узнает своего старого приятеля, которым до сих пор гордится весь район, ведь о том, что он обанкротился и заодно обанкротил своих клиентов, не знает никто.

Всех героев объединяет одно: у каждого из них непростая судьба и все находятся в трудном финансовом положении. Что еще интересно, крайне сложно кого-то из них назвать положительным персонажем — каждый раскроется зрителю не с лучшей стороны. Тем не менее эмпатия будет сопровождать зрителей на протяжении всего сериала, а кого-то он наверняка заставит не один раз расчувствоваться.





О Ен Су и Ли Джон Джэ в сериале "Игра в кальмара"

Возможно, кому-то сериал покажется слишком жестоким и кровавым, но смерти и крови в нем едва ли больше, чем в других популярных шоу. Стоит вспомнить хотя бы "Игру престолов" или "Ходячих мертвецов". Здесь ужас скорее психологический, от чего, впрочем, не легче.





Аналогии

Сериал "Игра в кальмара" сравнивают с оскароносным фильмом "Паразиты" режиссера Пон Джун Хо. В них обоих поднимается тема огромного социального неравенства в Южной Корее. Так что сериал — это еще и хорошо считываемая критика правительства.

Другой фильм, с которым проводят аналогии, — это японская картина "Королевская битва", в которой школьники сражаются друг с другом в жестокой игре, организованной тоталитарным правительством.





Ну и в конце концов нельзя не провести параллель с "Голодными играми", где в прямом эфире проходят игры на выживание.

Но что отличает сериал "Игра в кальмара" от вышеперечисленных работ, так это то, что в нем игроки добровольно согласились принять участие в игре. Кроме того, они всегда могут остановить кровопролитие, проголосовав за окончание состязания. Но когда их единственная альтернативна — вернуться к жизни, полной страданий, они добровольно отказываются от права выбора.









Актерский состав и создатели

Режиссером и сценаристом сериала выступил Хван Дон Хек. Он рассказал, что сериал изначально задумывался как фильм, а работу над ним он начал еще в 2008 году. Он не скрывает, что на создание шоу его вдохновляли японские комиксы и аниме.

13 лет назад он, как и его персонажи, сам испытывал финансовые трудности. Он часто задавался вопросом, как он чувствовал бы себя, играя в подобные игры.

Я хотел создать ощущение связи между ностальгическими играми, в которые мы играли в детстве, и ощущением бесконечной конкуренции, которое испытывают современные взрослые. Есть ирония в том, что наши самые прекрасные и невинные воспоминания превращаются в самую ужасающую реальность,

— объяснил он.





Чон Хо Ен и Ли Ю Ми в сериале "Игра в кальмара"





По мнению режиссера сериала Хван Дон Хека, добиться успеха "Игре в кальмара" за рубежом помогли два важных элемента — простота и легко узнаваемые персонажи.

Я хотел написать историю, которая стала бы аллегорией или притчей о современном капиталистическом обществе, строящемся на экстремальной конкуренции. Но я хотел, чтобы в нем были персонажи, которых мы все встречали в реальной жизни. Изображенные игры чрезвычайно просты и легки для понимания. Это позволяет зрителям сосредоточиться на персонажах, а не отвлекаться на попытки интерпретировать правила,

— отмечал он в интервью Variety.





Большая часть успеха сериала заключается в его драматичной и привлекательной эстетике. Режиссер Хван Дон Хек изображает сюрреалистичный, красочный мир смертоносных игр как фон в видеоигре — с чрезмерно преувеличенными формами и размерами декораций.









Что до актерского состава, то большинству зрителей исполнители главных ролей неизвестны, однако их популярность резко возросла за последние дни. Главную роль исполнил Ли Джон Джэ. В кино он пришел из модной индустрии — свою карьеру Ли начал в качестве модели. Он снялся во многих южнокорейских сериалах и фильмах, в том числе в картинах "Новый мир", "Убийства" и ленте "Домик у озера", послужившей вдохновением для голливудского фильма "Дом у озера" с Сандрой Баллок и Киану Ривзом в главных ролях.





Ли Джон Джэ в сериале "Игра в кальмара"

Не менее заметной стала Чо Хо Ен, которая сыграла северокорейскую перебежчицу. Это ее первая роль в кино, но на родине ее хорошо знают: 27-летняя Чо Хо Ен — очень известная южнокорейская модель. Она участвовала в шоу "Топ-модель по-корейски" и в модных показах Chanel, Louis Vuitton и других брендов с мировым именем. На ее счету — большое количество съемок в глянце, рекламные кампании для известных марок, а теперь еще и большая популярность в Instagram. Всего за несколько дней на ее блог подписалось больше 10 миллионов человек. Сейчас у нее 13 миллионов подписчиков.





Чо Хо Ен в сериале "Игра в кальмара"









Среди других главных актеров — Пак Хэ Су, О Ен Су, индийский актер Анупам Трипати и другие.





О Ен Су в сериале "Игра в кальмара"





Реакция сети и мемы

Сериал, без преувеличения, вызвал большой переполох в сети, особенно в социальных сетях Twitter и TikTok. В последней хештег #squidgame (Squid Game — название сериала на английском. — Прим. ред.) набрал уже более 13 миллиардов просмотров! Пользователи активно публикуют видео, где вырезают печенья разных форм, как в одной из игр в сериале.

Reply to @gay....bruh 1 minute and I used a tooth pick. They had no needle. And no I won’t do the next. Y’all want me ##squidgames

Ну а так как шоу стало очень обсуждаемым в интернете, мемы тоже не заставили себя долго ждать.

Someone: lets play green light, red light.

Me who just watched squid game #SquidGame pic.twitter.com/Ei7H7A8Tcm — Zainny (@stewwbbiidd) September 20, 2021

"Кто-то: Давай сыграем в игру "Зеленый свет, красный свет". Я, которая только что посмотрела "Игру в кальмара".

Squid Game memes are the best 😂😂😂 pic.twitter.com/A9mJVJaHQ2 — Typical Malaysian (@TypicalMsian) September 28, 2021

"В Южной Корее. В моей стране".

"Игра в кальмара (2021)".

"Я после просмотра финала "Игры в кальмара".

them : yo bro who got you crying like that?

me: episode 6 of squid game 😭😭#SquidGame pic.twitter.com/kv8HHzE9ZX — Jah (@ninayyy18) September 19, 2021

"Они: "Эй, бро, кто заставил тебя так рыдать?". Я: шестой эпизод "Игры в кальмара".

That old man in #SquidGame when it was red light pic.twitter.com/87oqnOSiqz — kim🇯🇲🇯🇲 (@kimblenn123) September 23, 2021

"Этот старик в "Игре в кальмара", когда загорелся красный цвет в игре".

which creator did yall wanna see in the squid game LOL ##squidgame ##squidgamenetflix

Если бы тиктокеры были в "Игре в кальмара".

me starting squid game vs me after squid game #SquidGame pic.twitter.com/3U3J57r3iH — eunhax💜 (@purplemintx) September 23, 2021

"Я, начав смотреть "Игру в кальмара". Я после просмотра сериала".

"Злодей в сериале. Злодей в действительности".

"Больше не могу смотреть на эти вещи, как раньше".













##fypシ ##foryoupage ##fake ##fakesituation ##fakeblood ##squidgame ##игравкальмара

