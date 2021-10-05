Как появился угрозыск

00:37 Автор: Дмитрий Литвинов

Советский уголовный розыск был основан 5 октября 1918 года решением Наркомата внутренних дел РСФСР. Сегодня ведомству исполняется 103 года.

Тогда было утверждено «Положение об организации отделов уголовного розыска», в котором излагались основы организации и задачи этой службы. В частности, там говорилось, что угрозыск создаётся «для охраны революционного порядка путём негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом». Все существовавшие до этого уголовно-розыскные учреждения реорганизовывались согласно новому положению.

Опытные специалисты существовавших ранее органов угрозыска продолжили работу в новом ведомстве. Они лично знали в лицо многих преступников, могли по характерному почерку определить, кто совершил то или иное преступление. На этих сотрудников была возложена задача по подготовке новых следователей из числа рабочих, солдат и матросов.

В январе 1919 года по прямому указанию Ленина был разработан общий план мер борьбы с бандитизмом в новой столице — Москве. Угрозыск в начале 1920-х годов занимался раскрытием всех преступлений, не носивших политического характера.

День 5 октября в истории

Успехи Московского уголовного розыска в борьбе с бандитизмом и уголовной преступностью снискали ему славу одного из лучших розыскных аппаратов страны. С тех пор МУР стал одной из узнаваемых аббревиатур, внушавших страх не одному поколению преступников.

В настоящее время 5 октября профессиональный праздник отмечают все сотрудники уголовного розыска России.

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