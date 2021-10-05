Как в сети отреагировали на сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp: мемы и шутки
Вчера во всем мире пользователи социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp столкнулись со сбоями в их работе. Это продолжалось несколько часов. Пока интернет-юзеры шутили на злобу дня, владелец Facebook Марк Цукерберг стремительно терял деньги. Его финансовый ущерб от глобального сбоя уже оценили почти в семь миллиардов долларов.
В то время как специалисты пытались устранить проблемы, пользователи сети отправились в другие социальные сети, о которых давно позабыли. Большой популярностью пользовались Twitter и Telegram. Однако российские интернет-юзеры даже вспомнили пароли от "Одноклассников" и "ВКонтакте", в которых вчера наметился большой рост активности.
Беспрецедентная ситуация послужила поводом для мемов и шуток. Не остались в стороне даже знаменитости, которые к глобальному сбою тоже отнеслись с юмором. Самые забавные мемы смотрите в нашей подборке.
All other social platforms today: Kaput.— Reese Witherspoon (@ReeseW) October 4, 2021
Twitter: pic.twitter.com/GQPiDrpixz
Everyone showing up to @Twitter today while @Facebook @instagram @WhatsApp are down like... pic.twitter.com/SGtr722FAo— Dolly Parton (@DollyParton) October 4, 2021
"Все, кто сегодня пришел в Twitter, в то время как Facebook, Instagram и WhatsApp упали".
Эми Шумер: "Если Instagram опять упадет, встречаемся на колесе обозрения".