Как в сети отреагировали на сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp: мемы и шутки

Вадим Карасев

Вчера во всем мире пользователи социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp столкнулись со сбоями в их работе. Это продолжалось несколько часов. Пока интернет-юзеры шутили на злобу дня, владелец Facebook Марк Цукерберг стремительно терял деньги. Его финансовый ущерб от глобального сбоя уже оценили почти в семь миллиардов долларов.

В то время как специалисты пытались устранить проблемы, пользователи сети отправились в другие социальные сети, о которых давно позабыли. Большой популярностью пользовались Twitter и Telegram. Однако российские интернет-юзеры даже вспомнили пароли от "Одноклассников" и "ВКонтакте", в которых вчера наметился большой рост активности.

Беспрецедентная ситуация послужила поводом для мемов и шуток. Не остались в стороне даже знаменитости, которые к глобальному сбою тоже отнеслись с юмором. Самые забавные мемы смотрите в нашей подборке.









































All other social platforms today: Kaput.

Twitter: pic.twitter.com/GQPiDrpixz — Reese Witherspoon (@ReeseW) October 4, 2021

"Все, кто сегодня пришел в Twitter, в то время как Facebook, Instagram и WhatsApp упали".





Эми Шумер: "Если Instagram опять упадет, встречаемся на колесе обозрения".

Мариана Панкина