Карелова назвала борьбу с COVID-19 одной из приоритетных тем III Евразийского женского форума

10:53 Автор: Светлана Заверняева

Тема борьбы с COVID-19 и профилактики подобных инфекций будет одной из приоритетных на III Евразийском женском форуме. Об этом заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, открывая марафон «Здоровье женщин — благополучие нации» в рамках форума.

Сенатор напомнила, что в рамках III Евразийского женского форума реализуются 23 проекта. «Они направлены по своей сути на решение самых острых проблем, с которыми сталкиваются женщины. Это семья, вопросы экономики, экологии, вопросы здоровья, социальных преобразований, участие в борьбе за мир и согласие на планете», — уточнила Карелова.

По её словам, сегодня тема борьбы с COVID-19 и профилактики против подобных инфекций является одной из самых приоритетных для женщин.

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«Как сделать, чтобы мы были здоровы, могли заботиться о здоровье окружающих, чтобы все женщины России боролись за своё здоровье и здоровье всей нашей страны», — перечислила вице-спикер ряд тем, которые будут обсуждаться «на полях» форума.

III Евразийский женский форум пройдёт с 13 по 15 октября в Санкт-Петербурге. Организаторами мероприятия являются Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств.

#здоровье #коронавирус

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