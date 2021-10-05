Каждый третий литовец предпочитает российские новости

Вадим Карасев

Центр изучения рынка провел опрос по заказу министерства культуры Литвы и выяснил, что около 30% жителей страны предпочитают российские СМИ, когда хотят узнать последние новости. Согласно исследованию, наиболее популярным источником информации в государстве является интернет.

"Около половины (48,7%) респондентов в течение предшествовавшего опросу месяца получали сведения из зарубежных печатных, электронных и эфирных средств массовой информации. Чаще всего это были российские источники, к которым обращались 29,4% опрошенных", — говорится в материалах опроса.

Сетевые ресурсы получили 4,39 балла из 5 возможных в рейтинге популярности. Другие СМИ набрали не более 4 баллов: радио — 3,54, телевидение — 3,34, печатные издания — около 3. В этом году было отмечено снижение популярности новостных интернет-порталов с 3,97 до 3,66 балла и рост интереса к социальным сетям и форумам с 2,13 до 3,11 балла.

Ранее Ruposters писал, что Литва обвинила Россию в опустошении запасов рыбы Балтийского моря.