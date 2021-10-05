Китай направил к Тайваню полсотни боевых самолетов

Вадим Карасев

Боевая авиация армии Китая совершила подлет к югу Тайваня крупной группировкой — в маневре принимали участие 52 самолета. Это новый рекорд по сравнению с предыдущими подобными вылетами.

В операции участвовали 36 многоцелевых J-16, 2 российских Су-30, 12 бомбардировщиков H-6, 2 самолета управления KJ-500, 2 противолодочных Y-8. Аналогичная крупная операция совершалась год назад, в сентябре 2020-го.

В ответ тайваньцы подняли в небо собственную авиацию и потребовали от китайских пилотов убраться из зоны ПВО. Они следили за самолетами КНР, пока те не взяли обратный курс.

Как сообщал Ruposters, ранее Китай пригрозил Японии ядерным ударом за вмешательство в отношения с Тайванем.