Княгиня Монако Шарлен поделилась новым фото после выписки из больницы: "Боже, благослови"

Вадим Карасев

Весенняя поездка в Южную Африку обернулась для 43-летней княгини Монако Шарлен серьезными последствиями. Во время путешествия супруга 63-летнего князя Монако Альбера II подхватила тяжелую лор-инфекцию, из-за которой уже перенесла несколько операций. Вернуться в Европу Шарлен пока не может из-за ослабленного здоровья, но иногда делится новостями о своей жизни с подписчиками в инстаграме.

Так, на днях Шарлен опубликовала новое фото, сделанное где-то через месяц после выписки из больницы в ЮАР. Княгиню госпитализировали 1 сентября после того, как она упала в обморок на фоне осложнений, вызванных лор-инфекцией. Судя по новому фото, Шарлен наконец вернулась из больницы домой, где теперь восстанавливает здоровье. На снимке княгиня сидит за столом и широко улыбается в камеру.





Княгиня Шарлен

Боже, благослови,

— подписала фотографию Шарлен.

В комментариях многие подписчики признались, что очень рады снова видеть Шарлен улыбающейся, однако отметили, что на новом снимке она выглядит изможденной и уставшей. Ранее князь Альбер II говорил, что дата возвращения его жены Шарлен в Монако будет зависеть от решения врачей в ЮАР. Он также добавил, что это может случиться в конце октября. Сама княгиня уже так сильно соскучилась по детям и мужу, что готова на все, чтобы воссоединиться с семьей.

Она в шутку сказала, что готова безбилетно переправиться на корабле, чтобы вернуться в Европу,

— рассказывал Альбер II.





Князь Альбер II и княгиня Шарлен

Альбер II и шестилетние близнецы Жак и Габриэлла уже несколько раз навещали княгиню Шарлен в ЮАР — последний раз они были у нее в конце августа. Длительная разлука Шарлен с семьей породила много слухов в сети. Многие предполагали, что нахождение княгини в ЮАР связано с проблемами в ее браке. Поговаривали, что пара находится на грани развода, а Монако княгиня покидала в ярости. Однако князь Монако публично опроверг эти домыслы журналистов.

Она не покидала Монако в ярости! Она уехала не потому, что злилась на меня или на кого-то еще. Она ехала в Южную Африку, чтобы пересмотреть работу своего фонда там и немного отдохнуть с братом и друзьями. Предполагалось, что это будет всего неделя, максимум 10 дней, но она все еще там, потому что у нее была эта инфекция, возникли все эти осложнения,

— заявил Альбер II.





Княгиня Шарлен и князь Альбер II с детьмиЯна Марковская