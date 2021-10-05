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Космический аппарат BepiColombo провел первый гравитационный маневр у Меркурия

Космический аппарат BepiColombo провел первый гравитационный маневр у Меркурия

Автоматический аппарат BepiColombo, подготовленный Европейским космическим агентством и Японским агентством аэрокосмических исследований, прошел 1 октября первое сближение с Меркурием, совершив гравитационный маневр у планеты. В момент максимального сближения он находился на расстоянии 199 километров от Меркурия. Аппарат передал на Землю сделанные во время сближения фотографии.

BepiColombo стал первым европейским космическим аппаратом, предназначенным для изучения Меркурия. Он будет исследовать все аспекты, от ядра до поверхностных процессов, магнитного поля и экзосферы, чтобы лучше понять происхождение и эволюцию планеты, столь близкой к своей родительской звезде.

BepiColombo был запущен 20 февраля 2018 года с космодрома Куру во Французской Гвиане. Он получил название в честь ученого из Падуанского университета Джузеппе (Бепи) Коломбо (1920–1984), который 1965 году установил, что период вращения Меркурия вокруг оси относится к периоду его обращения вокруг Солнца как 2 к 3 (58,65 и 87,97 земных суток соответственно). До этого астрономы, начиная со Скиапарелли, ошибочно полагали, что эти периоды у Меркурия равны и он всегда обращен к Солнцу одной стороной. Также Джузеппе Коломбо провел расчеты гравитационных маневров, необходимых для достижения космическим аппаратом орбиты Меркурия, — именно эти расчеты были использованы при подготовке полета.

Переданные аппаратом фотографии были сделаны 1 октября в 23:44 всемирного времени, когда космический корабль находился на расстоянии более 2418 км  от Меркурия. Максимальное сближение на расстояние около 199 км произошло незадолго до этого, в 23:34 UTC. «Показанный регион представляет собой частью северного полушария Меркурия, включая равнину Сихту, которая была затоплена лавой, — сообщают члены команды BepiColombo. — Круглая область, более гладкая и яркая, чем ее окрестности, характеризует равнины вокруг кратера Кальвино, которые называются равнинами Рудаки. Также виден кратер Лермонтова размером 166 км (103 миль), который выглядит ярким, поскольку содержит уникальные для Меркурия особенности, называемые «впадинами», где летучие элементы выделяются в космос. В нем также есть жерло, где произошли вулканические взрывы. BepiColombo будет изучать эти типы объектов, находясь на орбите вокруг планеты».

BepiColombo проведет еще пять сближений в 2022–2025 годах, пока, наконец, не выйдет на орбиту вокруг Меркурия. Это должно случиться 5 декабря 2025 года. В этот момент перелетный модуль разделится на два самостоятельных аппарата: Mercury Planetary Orbiter (MPO), разработанный Европейским космическим агентством, и Mercury Magnetospheric Orbiter (Mio), созданный в Институте космонавтики и аэронавтики Японии. Они будут исследовать Меркурий, вращаясь вокруг него по разным орбитам. MPO — c периодом в 2,3 часа, минимальным расстоянием от Меркурия в 480 километров и максимальным в 1500 километров, Mio — с периодом в 9,3 часа, минимальным расстоянием в 590 километров и максимальным в 11 640 километров. Как видно из названий, японский аппарат сосредоточен на изучении магнитосферы Меркурия, а европейский — на самой планете.

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По материалам: polit.ru

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