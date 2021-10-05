Котел, работающий на опилках, производства «РЭП» г Барнаул

Роман Иванов

Завод-производитель котельного оборудования «РЭП» г.Барнаул изготавливает и реализует водяные котельные агрегаты, работающие на опилках.

Котел на опиле – это экономная тепловая энергия, получаемая за счет сжигания опилок и стружки. Довольно простая конструкция котла гарантирует его бесперебойную и безаварийную работу. Оборудование компании «РЭП» г. Барнаул отличается высокой производительностью и надежностью.

Выбираем подходящий котел на опилках

На странице сайта завода https://www.kvzr.ru/hot-water-boilers-sawdust.html представлена вся необходимая техническая документация по каждой модели водогрейного котла, схема подключения, видео обзоры и перечень дополнительного оборудования, необходимого при эксплуатации. Доставка котлов осуществляется по всей территории Российской Федерации, а также в страны ближнего зарубежья (Казахстан, Белоруссия, Литва).

Для удобства клиентов на сайте предусмотрена возможность детального сравнения нескольких котельных агрегатов по основных параметрам и теплотехническим характеристикам. Также стоит отметить, что завод «РЭП» принимает индивидуальные заказы на изготовление котлов любой мощности по индивидуальным чертежам или спецификациям заказчиков. Для заказа котла на опилках по индивидуальным параметрам необходимо обратиться к менеджеру и сформировать техническое задание.

Древесные отходы – основное топливо для котла

Высокая экономичность производства тепловой энергии при использовании котлов от компании «РЭП» г. Барнаул достигается благодаря использованию дешевого топлива в виде опилок или древесных отходов. Подобные котельные агрегаты просто незаменимы на любом объекте по деревообработке, где стружка, опилки, щепа и просто древесная пыль, по сути, являются отработкой производственного процесса.

Дополнительно в качестве топлива можно использовать лузгу семян подсолнечника, которой имеется огромное количество на маслоэкстракционных заводах. Шелуха подсолнечника может подаваться в топочную камеру россыпью, либо в прессованных брикетах.

При грамотной организации производственного цикла можно максимально снизить затраты на производство. Например, на предприятии по обработке древесины или лесопилке тепло от котла направляют в сушильные камеры, а продукты деревообработки (опилки, щепки и т.д.) сжигают в водогрейном котле.